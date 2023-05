Milionarii care au venit la ușa lui Becali să cumpere FCSB: ”Aseară au venit și turcii!”

Gigi Becali pare indecis în vânzarea FCSB-ului.

Omul de afaceri pare că s-a răzgândit după ce echipa lui a intrat din nou în lupta pentru titlu.

Totuși, omul afaceri a dezvăluit că la ușa lui au venit mai mulți oameni pentru a cumpăra echipa.

”Doar am avut ieri o negociere, a venit omul ieri la mine. Este un român care vrea să dea 25 de milioane pe echipă. I-am zis că este alta situația, dacă iau campionatul e 40 de milioane, dacă nu, rămâne 25. Este un om de afaceri român. Cică are 3000 de angajați, are firme în Franța, Germania, Spania. Așa mi-a zis.

Tranzacția se face imediat. Omul are toți banii, îi dă și se face. Dacă nu vrei să mai vinzi, îți dau 10 milioane și intru și eu cu 20%, să fiu acolo, în cazul în care vrei să o vinzi. Că la copii nu o las moștenire, asta e distrugere, o echipă de fotbal. Că numai eu am rezistat, altcineva n-a rezistat. A rezistat cineva? Nu vor să audă fetele. Și atunci el vrea să fie agățat, când i-o dau să fie a lui.

Să îți mai zic o chestie. Aseară au venit și turcii! Stăteau la hotel și nu i-am mai primit pe turci! Turcii voiau și baza! Să ia și baza 50 de milioane. 75 de milioane cu bază cu tot. Dar nu m-a interesat treaba asta. Dacă intru în Liga Campionilor iau 50 de milioane. Nu e greu, dacă vrea Domnul, iese foarte ușor.

Turcii au vorbit cu un om de afaceri de aici și le-am zis să vină, atunci. Acum nu știu cum să o mai scot la capăt. Atunci era altă situația. Nu mai speram la campionat. Acum e altă situație. Să vină după ce se termină campionatul”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.