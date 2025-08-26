Mircea Lucescu a analizat debutul lui Dennis Man la PSV

Mircea Lucescu a lăudat evoluția atacantului român Dennis Man la primul său meci pentru PSV Eindhoven în Eredivisie. Chiar dacă tehnicianul olandez Peter Bosz l-a înlocuit pe Man la pauză, „Il Luce” consideră că transferul este unul excelent pentru cariera internaționalului român.

Lucescu a subliniat importanța faptului ca jucătorii să știe unde vin și să-și joace calitățile, evidențiind că Man a avut acțiuni periculoase și chiar a recuperat mingea în timpul celor 45 de minute jucate. Transferul a fost făcut de PSV cu o investiție de 9 milioane de euro, iar atacantul a semnat un contract pentru următoarele trei sezoane, cu un salariu anual de aproximativ 1,5 milioane de euro.

Această mutare este considerată un pas important pentru Dennis Man, iar Mircea Lucescu este convins că noul început din Eredivisie îi va aduce un progres semnificativ în carieră.

„Transferul lui Man a fost foarte bun. Am văzut și jocul, a fost foarte bun, chiar dacă a jucat doar 45 de minute, dar asta a fost înțelegerea. Acțiunile periculoase le-a făcut Man, a și recuperat. E important ca jucătorii să știe unde se duc și dacă joacă pe calitățile lor”, a punctat Lucescu, conform digisport.ro.