Mircea Lucescu a anunțat convocările preliminare pentru meciurile împotriva Canadei şi Ciprului

Selecţionerul Mircea Lucescu a anunţat, vineri, lista preliminară a jucătorilor din străinătate pe care îi are în vedere pentru posibila convocare la partidele din septembrie împotriva Canadei şi Ciprului.