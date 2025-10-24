Mircea Lucescu a anunțat lotul preliminar pentru meciurile cu Bosnia și San Marino. Radu Drăgușin revine

Selecționerul României, Mircea Lucescu, a făcut publică lista preliminară a jucătorilor din străinătate convocați pentru dubla importantă din noiembrie, cu Bosnia și Herțegovina și San Marino, meciuri ce contează pentru preliminariile Campionatului Mondial 2026.

Cea mai surprinzătoare veste o reprezintă revenirea posibilă a fundașului Radu Drăgușin, în proces de recuperare după o ruptură de ligament încrucișat suferită în ianuarie, indicând încrederea tehnicianului în capacitatea acestuia de a reveni în formă pentru echipa națională.

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 16/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Ionuț NEDELCEARU (Akron Togliatti | Rusia, 27/2), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0);

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 17/1), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 84/15), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Rareș ILIE (Empoli | Italia, 0/0);

ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7).

Meciul împotriva Bosniei este programat pe 15 noiembrie, iar cel cu San Marino pe 18 noiembrie.