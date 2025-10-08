Mircea Lucescu a anunțat schimbări masive în echipa de start a României cu Moldova

Naționala României va juca un meci de pregătire cu Moldova pe Național Arena, iar duminică este programat duelul de foc cu Austria. Mircea Lucescu a prefațat cele două partide la conferința de presă și a dat câteva declarații cel puțin interesante. Selecționerul a spus ce vrea să vadă în perioada următoare.

Tricolorii nu stau deloc bine în grupa preliminară și e nevoie de o victorie în partida cu Austria pentru a mai spera la o clasare mai bună. Se anunță însă un meci extrem de dificil în fața unei reprezentative bine organizate, care în tur a învins România.

Până atunci, însă, România va da piept cu Moldova. Selecționerul Mircea Lucescu a precizat că va da șansa mai multor jucători. El vrea să își țină odihniți fotbaliștii de bază din lot, pentru a fi în formă maximă la ora jocului cu Austria.

Mircea Lucescu, semnal de alarmă înainte de România – Moldova

Mircea Lucescu se așteaptă la un meci dificil cu Moldova, echipă care, în urmă cu doar o lună, a fost zdrobită cu 1-11 de Norvegia. Selecționerul României vede calitate în jocul basarabenilor și speră ca elevii săi să nu trateze partida cu lejeritate, întrucât pot apărea mari surprize.

„Niciun meci nu seamănă cu celălalt. Sunteți în sport de atât timp. Un rezultat pozitiv ieri poate fi urmat de un rezultat pozitiv. Nu au nicio legătură. Din contră, poate să crească motivația foarte tare, ca grupul să se întărească.

Meciul cu Moldova va fi foarte greu, vă spun eu. I-am văzut jucând cu Italia, puteau câștiga acolo. Am văzut meciul cu Israelul, contra unor jucători de valoare individuală superioară, și au reușit să marcheze.

Nu putem pleca de la ideea că intrăm pe teren și câștigăm meciul. Mai ales că mâine vom juca cu o echipă… Niciun jucător nu a jucat până acum cu celălalt, niciodată!

Și în două zile trebuie să facem lucrul ăsta: să-i aducem să gândească în aceeași direcție, să vorbească aceeași limbă, să se susțină, să-și pună în valoare calitățile”, a precizat Mircea Lucescu.