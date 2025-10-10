Mircea Lucescu a certat un jucător după meciul cu Moldova

Mircea Lucescu, selecționerul „tricolorilor”, s-a declarat mulțumit după victoria din amicalul de pe Arena Națională, însă a criticat arbitrajul și la certat pe portarul Ionuț Radu pentru autogol, deși a fost faultat în acea fază.

„Mulțumit. Am jucat cu o echipă bună a Moldovei, îmi aduc aminte de echipa care a bătut Polonia, care a făcut egal cu Austria. Motivați, agresivi. Noi am jucat. 2-1 nu e un rezultat care ne mulțumește. Penalty clar, plus un fault la portar. Dar a greșit și Radu, trebuia să respingă peste bară. I-am zis la pauză că a greșit. Radu e un portar cu mare experiență și cu valoare.

Echipa a fost disponibilă să nu piardă duelurile. Am avut câteva faze bune. Sunt mulțumit. Am redus mult media de vârstă, cei care au jucat pot intra într-un grup mai mare, să nu mai ajunge ca lipsa a 3-4 jucători să creeze probleme.

M-a convins Eissat, arată ca un jucător matur, și Ciubotaru.

Are calități deosebite. Jucători de 20 de ani excelenți. Și mijlocul a fost în regulă, și Screciu cu Dragomir s-au comportat foarte bine.

Vor fi alte date cu Austria. E o echipă foarte bună, cu jucători care joacă de mult timp împreună. Joacă la cel mai înalt nivel meci de meci. Noi vom face tot ce e posibil pentru a reuși să câștigăm”, a declarat Mircea Lucescu, la Prima TV.