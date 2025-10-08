Mircea Lucescu a criticat dur un fotbalist de la națională: „Nu s-a gândit la consecințe”

Mircea Lucescu l-a criticat pe Horaţiu Moldovan după meciurile cu Canada şi Cipru. Selecţionerul a declarat că portarul a greşit la ambele partide şi va veni la naţională doar dacă va evolua la club.

„În meciul cu Canada a fost vina mea, dar a trebuit să văd niște jucători. Rezultatul este întotdeauna responsabilitatea antrenorului, iar jocul este responsabilitatea jucătorilor.

Antrenorul poate să îi tragă la răspundere pe jucători. Ce-a făcut Moldovan în acel meci cu Canada, nu s-a gândit la consecințele pe plan emoțional în cazul colegilor. Când vii la echipa națională trebuie să fii super responsabil, să știi că orice lucruri pe care îl faci poate influența cariera altor jucători.

Să pierzi cu Bosnia cum am pierdut noi este inacceptabil. E suficient. (n.r. îl veți mai convoca pe Moldovan?) Dacă o să joace sigur, dar el nu a jucat. E vina mea pentru că l-am folosit nejucând”, a spus Mircea Lucescu la conferinţa de presă.