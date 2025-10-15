Mircea Lucescu a criticat încă un tricolor: „Centrează groaznic!”

Mircea Lucescu, selecționerul României, a fost extrem de sincer după amicalul cu Moldova, în care Kevin Ciubotaru, fundașul stânga de la FC Hermannstadt, a bifat primele minute pentru echipa națională. Deși tânărul tricolor (21 de ani) are viteză, personalitate și un fizic pus la punct, Lucescu nu a ezitat să puncteze și minusurile sale evidente.​

Selecționerul a subliniat că, deși Ciubotaru e mai puțin util momentan în faza defensivă, potențialul lui pe ofensivă îi poate aduce un loc important în viitorul echipei. “Pe faza defensivă mai pot învăța. Pe faza de atac, nu. El are viteză, agresivitate și fizic foarte bun,” a concluzionat Lucescu.

„Kevin Ciubotaru are niște calități senzaționale: viteză foarte bună, personalitate. Știu foarte bine că centrează groaznic, dar asta se poate îndrepta cu timpul. Am vorbit cu Marius Măldărășanu să-l pună la punct. Va putea fi un jucător de mare perspectivă pentru echipa națională.

E mai puțin util pentru jocul defensive pentru moment, dar eu am nevoie de jucători care sunt foarte utili în jocul ofensiv pentru că pe faza defensivă mai pot învăța. Pe faza de atac, nu. El are viteză, agresivitate și fizic foarte bun”, a spus Mircea Lucescu, la Fanatik.