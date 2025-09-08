Mircea Lucescu a dezvăluit motivul pentru care nu i-a înlocuit pe Bîrligea și Munteanu: ”Nu bag în seamă”

Echipa națională a României întâlnește, marți, Cipru, în preliminariile Cupei Mondiale 2026.

Selecționerul a dezvăluit motivul pentru care nu le-a găsit înlocuitori lui Daniel Bîrligea și Louis Munteanu.

„N-am mai chemat pe nimeni pentru că nu e nevoie. Avem un atacant, Drăguș. Îl avem și pe Miculescu, cel care a jucat de multe ori la Steaua (n.r. FCSB) acolo. Lumea trebuie să înțeleagă că nu se poate ajunge așa ușor la națională.

Mai e și Tănase dacă e nevoie, am mai spus-o. Alibec nu joacă, Pușcaș nu are echipă. În campionatul nostru sunt mulți atacanți străini. Eu nu bag în seamă aceste comentarii”, a spus Lucescu, într-un dialog cu trimisul Digi Sport la Nicosia Marian Codirlă.