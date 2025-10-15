Mircea Lucescu a fost deranjat de ce a declarat selecționerul Austriei

Selecţionerul României, Mircea Lucescu (80 de ani), a comentat declaraţiile făcute de tehnicianul Austriei, Ralf Rangnick (67 de ani), după meciul direct de pe Arena Naţională.

La finalul meciului, selecţionerul Austriei, Ralf Rangnick, a dat vina pe naivitatea jucătorilor săi pentru eşecul de la Bucureşti, nu pe calitatea jocului prestat de reprezentativa tricoloră.

„(n.r. de ce a spus Rangnick după meci că România nu i-a surprins cu nimic?) Ei au venit cu o aroganţă extraordinară. Dacă mă uit la declaraţia de dinainte, el a zis „venim în România şi jucăm ca acasă”. Asta a venit după meciul cu 10-0. Cred că acest 10-0 cu San Marino i-a luat şi lui minţile.

Ei şi-au dorit foarte tare! Au avut însă puţină aroganţă. Ce, putea să recunoască că noi am fost net superiori? Noi nu am beneficiat, aşa cum au beneficiat ei la Viena, de ajutorul arbitrului”, a declarat Mircea Lucescu, potrivit Fanatik.