Mircea Lucescu a luat decizia în privinţa lui Ianis Hagi! Ce se întâmplă cu convocarea pentru meciurile naţionalei din luna septembrie

Ianis Hagi s-a despărţit în luna iunie de Rangers, după cinci ani. Mijlocaşul român este în continuare jucător liber de contract, deşi marile campionate ale Europei au început sau se pregătesc să ia startul.

Mircea Lucescu a luat decizia în privinţa lui Ianis Hagi! Nu va fi convocat la meciurile naţionalei

Conforom celor de la Fanatik, Ianis Hagi nu va fi convocat de selecţionerul Mircea Lucescu pentru confruntările din luna septembrie ale naţionalei României. „

Tricolorii” vor întâlni Canada, într-un meci amical programat pe 5 septembrie, şi vor juca în Cipru pe 9 septembrie, în a patra etapă din preliminariile CM 2026.

Faptul că Ianis Hagi este în acest moment fără echipă a cântărit decisiv în decizia selecţionerului de a nu-l convoca pentru acţiunea din luna septembrie. Fotbalistul aşteaptă în continuare oferta cea mai bună pentru a-şi continua cariera.

Este a doua acţiune consecutivă a naţionalei pe care o ratează Ianis Hagi. Mijlocaşul s-a accidentat la Rangers în final de sezon şi nu a putut evolua în „dubla” cu Austria şi Cipru. Totuşi, mijlocaşul a fost prezent la reunire chiar şi accidentat, pentru a fi alături de colegii lui.