Mircea Lucescu a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe antrenorul din SuperLiga: „Ar trebui să fim mai atenți la ceea ce spunem”

Imediat după acțiunea naționalei din luna octombrie, Mircea Lucescu nu a ezitat și l-a sunat pe Ioan Ovidiu Sabău pentru a-i mulțumi pentru felul în care îl pregătește pe Alex Chipciu, fotbalist pe care „Il Luce” l-a lăudat după meciul contra Austriei.

Mircea Lucescu și Ioan Ovidiu Sabău, convorbire telefonică după România – Austria 1-0. Ce i-a transmis „Il Luce”

Oltenii au răbufnit după ce Gigi Becali a dezvăluit că Mircea Lucescu i-a urat succes înaintea derby-ului FCSB – Universitatea Craiova, câștigat de campioana en-titre cu scorul de 1-0. După acest episod, Ioan Ovidiu Sabău i-a luat apărarea selecționerului.

Totodată, el a dezvăluit că a fost sunat, la rândul său, de Mircea Lucescu, care a ținut să-l felicite și i-a dat credit pentru modul în care veteranul Alex Chipciu a arătat la echipa națională:

„Am vorbit cu dânsul, l-am felicitat pentru victoria cu Austria, iar el mi-a mulțumit pentru Alex Chipciu. Nici pentru dânsul n-a fost o perioadă ușoară.

La experiența și valoarea dânsului, și noi ar trebui să fim mai atenți la ceea ce spunem despre un astfel de om. Să fim mai bine informați, documentați, când vorbim despre un astfel de om. Merită mai mult respect.

Ne-a reprezentat, a făcut multe pentru fotbalul românesc, a format, a crescut mulți jucători, a format echipe… Al treilea cel mai important antrenor din lume ca număr de trofee câștigate. Sunt atacuri la persoană, să facem impresie că știm niște lucruri”, a spus Ioan Ovidiu Sabău la conferința de presă premergătoare partidei U Cluj – FC Botoșani.