Mircea Lucescu a refuzat să fie intervievat de o televiziune: „Există o limită și eu nu suport!”

Mircea Lucescu i-a certat pe jurnaliștii de la Digi Sport, după ce aceștia l-ar fi acuzat că a adormit pe masa de masaj. Ulterior, în urma victoriei naționalei României în amicalul cu Moldova, selecționerul a fost rugat să acorde un interviu, însă, atunci când a aflat pentru ce televiziune ar trebui să vorbească, a plecat pur și simplu de lângă reporterul cu care urma să intre în direct.

Antrenorul veteran s-a arătat deranjat de o informație difuzată de televiziune, care susține că ar fi adormit pe masa de masaj și ar fi întârziat la antrenament. De altfel, după ce s-a îndepărtat de reporter, selecționerul și-a explicat reacția:

„Dacă-l țineți pe ăsta care a care a zis că am stat și mi-a făcut masaj! Există o limită și eu nu suport!”, a spus Lucescu.