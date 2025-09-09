Mircea Lucescu a stabilit lotul României pentru duelul cu Cipru

Mircea Lucescu a stabilit lotul României pentru meciul crucial din Cipru, din preliminariile Cupei Mondiale 2026, cu Bogdan Racovițan lăsat în afara echipei din cauza accidentărilor suferite de Andrei Borza și Louis Munteanu.

Pentru partida ce se va disputa marți, 9 septembrie, la ora 21:45, selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) a decis să-l excludă din lot pe fundașul Bogdan Racovițan, după ce Andrei Borza și Louis Munteanu au părăsit cantonamentul din pricina accidentărilor.

Lotul României pentru meciul cu Cipru

Portari:

1. Ștefan Târnovanu

12. Horațiu Moldovan

16. Răzvan Sava

Fundași:

2. Andrei Rațiu

3. Mihai Popescu

4. Alex Chipciu

5. Virgil Ghiță

11. Nicușor Bancu

13. Vladimir Screciu

15. Andrei Burcă

Mijlocași:

6. Marius Marin

8. Adrian Șut

10. Nicolae Stanciu

18. Răzvan Marin

21. Darius Olaru

23. Deian Sorescu

Atacanți: