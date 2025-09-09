Mircea Lucescu a stabilit lotul României pentru duelul cu Cipru
Articol de Nicolae Dumitrescu - Publicat marți, 09 septembrie 2025, ora 11:11,
Mircea Lucescu a stabilit lotul României pentru meciul crucial din Cipru, din preliminariile Cupei Mondiale 2026, cu Bogdan Racovițan lăsat în afara echipei din cauza accidentărilor suferite de Andrei Borza și Louis Munteanu.
Pentru partida ce se va disputa marți, 9 septembrie, la ora 21:45, selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) a decis să-l excludă din lot pe fundașul Bogdan Racovițan, după ce Andrei Borza și Louis Munteanu au părăsit cantonamentul din pricina accidentărilor.
Lotul României pentru meciul cu Cipru
Portari:
- 1. Ștefan Târnovanu
- 12. Horațiu Moldovan
- 16. Răzvan Sava
Fundași:
- 2. Andrei Rațiu
- 3. Mihai Popescu
- 4. Alex Chipciu
- 5. Virgil Ghiță
- 11. Nicușor Bancu
- 13. Vladimir Screciu
- 15. Andrei Burcă
Mijlocași:
- 6. Marius Marin
- 8. Adrian Șut
- 10. Nicolae Stanciu
- 18. Răzvan Marin
- 21. Darius Olaru
- 23. Deian Sorescu
Atacanți:
- 7. Denis Drăguș
- 9. Ștefan Baiaram
- 14. Alexandru Dobre
- 17. David Miculescu
- 19. Florin Tănase
- 20. Dennis Man
- 22. Alex Mitriță