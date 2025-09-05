Mircea Lucescu a văzut altceva în România – Canada 0-3: „Nu sunt nemulţumit de joc”

Naționala de fotbal a României a fost învinsă fără drept de apel de echipa Canadei, cu scorul de 3-0 (2-0), vineri seara, pe Arena Națională din București, într-un meci amical.

„Greşeala de la golul 2, incredibilă”, a recunoscut selecționerul

Canada, una dintre gazdele Cupei Mondiale de anul viitor, la care tricolorii încă mai speră să se califice, s-a impus prin golurile marcate de Jonathan David (11), Ali Ahmed (22) și Niko Sigur (77).

Într-un meci pe care selecționerul Mircea Lucescu a mărturisit că nu și l-a dorit, lucrurile au început rău încă dinaintea fluierului de start, atacantul Louis Munteanu accidentându-se la încălzire și fiind înlocuit în ultimul moment de Drăguș.

România va juca următorul meci marți, contra Ciprului, la Nicosia, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026, iar tricolorii nu au voie să facă niciun pas greșit pentru a spera la calificare.

„ Nu e usturător (n.r: eşecul), e o înfrângere. O victorie meritată a Canadei, la care noi am contribuit destul de serios prin greşelile pe care le-am făcut.

Dacă elimini golurile pe care le-au marcat, eu sunt mulţumit de jocul echipei, împotriva unei echipe cu jucători care evoluează la echipe foarte mari.

În repriza a doua am controlat mai bine jocul. Ştiam că o să fie aşa de greu după o perioadă lungă în care băieţii nu s-au văzut. Au reuşit să pună în pericol poarta adversă. Sigur, eliminând greşelile. La primul gol, marcaj aiurea.

Ţine de puterea de concentrare a jucătorilor şi la respectul lor pentru indicaţiile de joc. Pe urmă greşeala de la golul 2, incredibilă. Un portar îşi poate permite chestia asta, poate, în zona laterală, nu în cea centrală. A fost prea relaxat, pesemne gândul lor e la meciul de miercuri.

Am întâlnit o echipă mai agresivă decât noi, mult mai puternică fizic. Pot să spun că nu sunt nemulţumit de jocul practicat.

(n.r: Veţi lua măsuri împotriva jucătorilor care au greşit?) Nu, se întâmplă. Ce măsuri să iei? Nu avem alţi jucători. Ăştia sunt toţi (n.r: râde). E un meci de pregătire. Rezultatul a fost înşelător.

(n.r: Mai chemaţi un atacant?) De unde să îl iau? Dacă îmi dai unul…”, a declarat Mircea Lucescu în exclusivitate pentru AntenaSport.