Mircea Lucescu a vorbit despre interesul celor de la Fenerbahce: „Am o relație bună cu președintele lor!”

Mircea Lucescu, antrenorul lui Dinamo Kiev, a fost ofertat de gruparea turcă Fenerbahce.

Tehnicianul a vorbit despre interesul turcilor, declarând că nu o poate lăsa pe Dinamo Kiev atât de ușor.

„Am o relație bună cu președintele lor!”

„Cu Fenerbahce am fost mereu într-o relație de a putea fi antrenorul lor. Am o relație bună cu președintele lor. După anul foarte bun la Dinamo Kiev, Fenerbahce a făcut din nou o încercare, dar e greu să accept, nu pot să las o echipă după doar un an de activitate”, a spus Mircea Lucescu, conform digisport.ro.