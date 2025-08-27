Mircea Lucescu avertizează FCSB înainte de returul cu Aberdeen: „Riscurile pot fi împotriva echipei”

Mircea Lucescu a făcut o remarcă importantă înainte de meciul retur dintre FCSB și Aberdeen din play-off-ul Europa League, avertizând că FCSB poate fi împinsă să ia riscuri care să se întoarcă împotriva ei. El a atras atenția asupra faptului că modestia și prudența trebuie să fie prioritare pentru FCSB, deoarece o abordare prea relaxată sau arogantă, cum au perceput-o scoțienii față de declarațiile din partea FCSB, poate avea efecte negative în teren.

Această remarcă vine în contextul în care FCSB a scos un rezultat de 2-2 în turul din Scoția, iar în Scoția au fost nemulțumiri legate de declarațiile patronului Gigi Becali și a unor jucători ai echipei, care au văzut calificarea ca pe o formalitate. Mircea Lucescu subliniază astfel că FCSB trebuie să își păstreze concentrarea și să evite să se pună în situații riscante în returul de pe Arena Națională din București.

„Echipele sunt echilibrate, au experiența tururilor precedente și știu exact ce au de făcut. Și pentru Steaua va fi greu. FCSB pentru voi, pentru mine e Steaua. Tu ai obligația asta, eu nu o am. Eu când mă duc la teren îi aud pe ei că strigă «Hai, Steaua».

Îmi doresc foarte mult ca ambele să se califice. Ar fi un motiv în plus pentru noi să ne mobilizăm serios pentru următoarele meciuri. S-ar putea ca pentru Steaua să fie mai dificilă. Bine, pentru tine, spun și FCSB. E un 2-2 care poate să împingă o echipă să-și asume niște riscuri care să se întoarcă împotriva ei. O nouă calificare în grupe ar însemna foarte mult”, a declarat Mircea Lucescu, potrivit digisport.ro.