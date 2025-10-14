Mircea Lucescu dă de pământ cu Austria și Ralf Rangnick: “Au venit foarte aroganți! 10-0 cu San Marino le-a luat mințile”

România a reușit să o învingă pe Austria, scor 1-0, pe Arena Națională. Golul victoriei a venit în minutul 90+5, Ghiță reușind să reia excelent cu capul o centrare expediată de Ianis Hagi.

La final, selecționerul Ralf Rangnick nu a acceptat faptul că a fost dominat de „tricolori”, iar Mircea Lucescu a oferit prima reacție după acest eveniment.

Mircea Lucescu critică declarațiile lui Rangnick

Mircea Lucescu a criticat declarațiile lui Ralf Rangnick de după România – Austria 1-0. Selecționerul României consideră că austriecii au venit cu o notă de aroganță, asta în contextul în care reușise o victorie la scor cu San Marino, scor 10-0.

„(n.r. – De ce a spus Rangnick după meci că România nu i-a surprins cu nimic?) Ei au venit cu o aroganță extraordinară.

Dacă mă uit la declarația de dinainte… El a zis – ‘venim în România și jucăm ca acasă’. Asta a venit după meciul cu 10-0. Cred că acest 10-0 cu San Marino i-a luat și lui mințile.

Ei și-au dorit foarte tare! Au avut însă puțină aroganță. Ce, putea să recunoască că noi am fost net superiori? Noi nu am beneficiat, așa cum au beneficiat ei la Viena, de ajutorul arbitrului”, a declarat Mircea Lucescu.