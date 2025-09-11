Mircea Lucescu, decizie-surpriză după ședința tensionată de la FRF

Mircea Lucescu (80 de ani) a avut o întâlnire la sediul Federației Române de Fotbal cu președintele Răzvan Burleanu și directorul tehnic Mihai Stoichiță, în cursul zilei de joi, 11 septembrie. Deși se aștepta o decizie concretă privind viitorul selecționerului României, părțile implicate au ales să amâne hotărârea.

Conform golazo.ro, Mircea Lucescu și Răzvan Burleanu au decis să ia o perioadă de gândire de câteva zile pentru a analiza cel mai potrivit parcurs: continuarea colaborării sau despărțirea acum.

O nouă întâlnire este programată pentru săptămâna viitoare, cel mai probabil luni.

Prezent și el în ședință, Mihai Stoichiță a lăsat să se înțeleagă prin declarațiile sale că momentul deciziei finale încă nu a sosit, spunând scurt: „Probabil că rămâne.”