Mircea Lucescu, despre demisie: „Am făcut o promisiune şi sunt un om de cuvânt”

Reprezentativa României a învins pe teren propriu Republica Moldova, cu 2-1, într-un meci amical. Mircea Lucescu a vorbit la conferinţa de presă despre situaţia sa. Selecţionerul a dezvăluit că a vrut să îşi dea demisia după remiza cu Cipru, 2-2, înregistrată luna trecută.

Experimentatul tehnician nu ştie dacă va ma continua şi după partida cu Austria, care va avea loc duminică.

„Cipru e o echipă bună, nu e întâmplător şi am fost atât de supărat (n.r. – de remiza din deplasare) încât am vrut să-mi dau demisia. Să ai 2-0 şi să existe câţiva care au vrut alt joc în afară de ăsta.

Barajul e clar. Duminică e meci de prestigiu, România – Austria. Ultimul meu meci la echipa naţională a fost împotriva Austriei. Să vedem dacă va fi ultimul al meu. Austria e o echipă bună.

(n.r. – Luaţi în calcul să nu staţi pe banca României la meciul de baraj?) Nu ştiu ce o să fie. Eu am făcut o promisiune şi vom vedea ce va fi. Am făcut o promisiune şi sunt un om de cuvânt”, a spus selecţionerul României, după amicalul câştigat cu Moldova.