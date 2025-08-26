Mircea Lucescu, dezvăluiri inedite despre Cristi Chivu, după debutul senzațional la Inter: „Am vrut ca el să vină la națională, iar eu să fiu pe lângă el”
Selecționerul României, Mircea Lucescu, a comentat cu admirație debutul lui Cristi Chivu ca antrenor principal al celor de la Inter Milano, în victoria clară cu scor 5-0 împotriva celor de la Torino în Serie A. Lucescu a subliniat experiența și personalitatea fostului fundaș român, considerând că Chivu va reuși să-și impună autoritatea și să construiască un grup competitiv, cu obiective în campionat și Liga Campionilor.
„E un lucru extraordinar, întotdeauna debutul este foarte important, mai ales la o echipă mare, precum este Inter. Mă bucur pentru el și sunt convins că va avea un parcurs foarte bun. E o echipă cu jucători cu mare experiență, joacă un fotbal spectaculos și eficient.
Într-o declarație surprinzătoare, selecționerul a dezvăluit că l-a dorit pe Chivu să vină lângă el la națională, cu el sprijinindu-l, dar că această colaborare nu s-a concretizat.
Mircea Lucescu a mai remarcat maturitatea tactică a lui Chivu, dobândită și în perioada petrecută la Primavera lui Inter, care l-a pregătit să ia decizii importante la timpul potrivit, schimbare necesară după plecarea lui Simone Inzaghi.
„E adevărat. Am vrut ca el să vină, iar eu să fiu pe lângă el, dar lucrurile nu s-au [concretizat]. El ar fi fost antrenorul, iar eu pe lângă el. El antrenorul de pe teren.
Anii pe care i-a petrecut la Primavera, echipa de tineret a lui Inter, cred că l-au ajutat foarte mult să înțeleagă ce are de făcut. La Parma a venit cu foarte multă siguranță.
E mare lucru să știi să iei decizii la timpul potrivit. Iar el a făcut-o. Și pentru Inter era nevoie, după Simone Inzaghi, să vină un fost jucător vizavi de care să existe un respect deosebit. Iar Inter a știut să-l aprecieze pe Chivu”, a completat Lucescu.