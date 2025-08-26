Mircea Lucescu, dezvăluiri inedite despre Cristi Chivu, după debutul senzațional la Inter: „Am vrut ca el să vină la națională, iar eu să fiu pe lângă el”

Selecționerul României, Mircea Lucescu, a comentat cu admirație debutul lui Cristi Chivu ca antrenor principal al celor de la Inter Milano, în victoria clară cu scor 5-0 împotriva celor de la Torino în Serie A. Lucescu a subliniat experiența și personalitatea fostului fundaș român, considerând că Chivu va reuși să-și impună autoritatea și să construiască un grup competitiv, cu obiective în campionat și Liga Campionilor.

„E un lucru extraordinar, întotdeauna debutul este foarte important, mai ales la o echipă mare, precum este Inter. Mă bucur pentru el și sunt convins că va avea un parcurs foarte bun. E o echipă cu jucători cu mare experiență, joacă un fotbal spectaculos și eficient.

Sunt convins că va fi ascultat, chiar dacă jucătorii pe care-i are la dispoziție au foarte multă experiență internațională. Sunt convins că împreună vor face un grup competitiv, care va viza cu siguranță și Champions League și campionatul. A căpătat destul de multă experiență, a jucat la cel mai înalt nivel și asta este cel mai important. A devenit antrenor la un club la care a avut succes, are un bagaj de cunoștințe extrem de bogat. La asta se adaugă faptul că a fost și un foarte bun jucător, a jucat într-o poziție defensivă, de unde a văzut tot jocul, astfel că e mai echilibrat. Va fi susținut, îl are în spatele lui pe Zanetti, un tip cu foarte mare experiență la cel mai înalt nivel. Nu văd de ce n-ar putea reuși. Are personalitate, este respectat. Când ai o carieră atât de lungă, mai ales în același campionat, este imposibil ca jucătorii să nu-l respecte. Deocamdată a început foarte bine și merită felicitări pentru asta. Am avut [sub comanda mea] un jucător foarte important în acel grup, pe Mkhitaryan, un jucător extrem de inteligent și cu foarte mare experiență, cu care poate colabora foarte bine”, a afirmat Lucescu la DigiSport.

Într-o declarație surprinzătoare, selecționerul a dezvăluit că l-a dorit pe Chivu să vină lângă el la națională, cu el sprijinindu-l, dar că această colaborare nu s-a concretizat.

Mircea Lucescu a mai remarcat maturitatea tactică a lui Chivu, dobândită și în perioada petrecută la Primavera lui Inter, care l-a pregătit să ia decizii importante la timpul potrivit, schimbare necesară după plecarea lui Simone Inzaghi.

„E adevărat. Am vrut ca el să vină, iar eu să fiu pe lângă el, dar lucrurile nu s-au [concretizat]. El ar fi fost antrenorul, iar eu pe lângă el. El antrenorul de pe teren.

Anii pe care i-a petrecut la Primavera, echipa de tineret a lui Inter, cred că l-au ajutat foarte mult să înțeleagă ce are de făcut. La Parma a venit cu foarte multă siguranță.

E mare lucru să știi să iei decizii la timpul potrivit. Iar el a făcut-o. Și pentru Inter era nevoie, după Simone Inzaghi, să vină un fost jucător vizavi de care să existe un respect deosebit. Iar Inter a știut să-l aprecieze pe Chivu”, a completat Lucescu.