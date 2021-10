Mircea Lucescu, elogiat de un jucător de la Dinamo Kiev: ,,Cel mai bun antrenor cu care am lucrat, clar”

Mircea Lucescu a impresionat pe toată lumea încă de la primul an pe banca celor de la Dinamo Kiev, când a reuşit să ajungă cu echipa în grupele Champions League şi să câştige titlul.

Carlos de Pena, mijlocaşul celor de la Dinamo Kiev, a dezvăluit că a semnat o nouă înţelegere cu gruparea din Ucraina tocmai pentru că este pregătit de Mircea Lucescu. Uruguayanul a avut numai cuvinte de laudă la adresa tehnicianului român.

,,Are o experiență incredibilă și a lucrat în multe cluburi puternic. Deține un bagaj colosal de informații despre diferite campionate sau despre anumite tendințe din fotbal. Sunt bucuros să pot lucra sub comanda unui astfel de specialist. E principalul motiv pentru care mi-am prelungit contractul. Are încredere în mine, iar eu încerc să îi respect toate dorințele pe teren. Îmi place foarte mult dorința lui de a câștiga.

Sunt mândru că am reușit să câștigăm mai multe trofee în sezonul trecut și să ne calificăm din nou în grupele Champions League. E clar, Lucescu este cel mai mai bun antrenor alături de care am lucrat.

Ce îl face special? Experiența și cunoștințele. A lucrat la Inter, Galatasaray, Beșiktaș, Zenit și Șahtior cu jucători foarte buni. A căpătat experiență practică legată de modul în care trebuie să se poarte cu jucătorii. Înțelege că, pe lângă fotbal, există și viața personală a fotbalistului, iar aceasta este la fel de importantă.

Reușește să dialogheze cu jucătorii văzându-i nu numai ca sportivi, ci și ca oameni. Știe cum să ofere informațiile, iar în sezonul trecut s-a văzut cum am jucat. Am avut un sezon grozav. Sper ca și acesta să fie la fel de bun. Principalul merit pentru acest parcurs este al lui Lucescu.”, a declarat Carlos de Pena, conform sport.ua.