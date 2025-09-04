Mircea Lucescu i-a transmis un mesaj lui Ianis Hagi. Când se reîntoarce la națională

Mircea Lucescu a transmis un mesaj clar privind revenirea lui Ianis Hagi la echipa națională, după ce mijlocașul a semnat cu Alanyaspor. Selecționerul a explicat că Ianis va avea nevoie de câteva luni pentru a se adapta noii echipe și pentru a putea reveni în lotul României. Astfel, șansele ca Hagi să fie convocat la meciurile din octombrie, contra Moldovei și Austriei, sunt mici, iar revenirea sa este așteptată în noiembrie, la partidele cu Bosnia și San Marino.

Il Luce a precizat că, în contextul multor transferuri realizate vara aceasta, jucătorii precum Ianis Hagi, Coman și Pușcaș trebuie să treacă printr-o perioadă de acomodare pentru a se integra în noile echipe și sisteme de joc. Totodată, antrenorul a subliniat importanța meciului amical cu Canada, unde va da șansă unor jucători noi, care au evoluat mai puțin în mandatul său la națională, menționând și promovarea a patru jucători de la echipa de tineret.

„Am vorbit cu el ieri, regretă că nu şi-a găsit echipă mai devreme, ca să fie prezent la echipa naţională. O mulţime de jucători s-au transferat în vara asta, le va fi greu să se adapteze la noua echipă, cu un nou antrenor şi cu un sistem de joc.

De aceea, trebuie să treacă trei-patru luni pentru a vedea unde au ajuns şi dacă îi favorizează acest transfer. Ianis, Coman, Puşcaş se află în situaţia asta”, a spus Lucescu, conform as.ro.

Accidentarea fundașului Borza la antrenament a complicat selecția, iar în locul său a fost convocat Chipciu. Lucescu a subliniat dificultatea de a găsi un fundaș stânga titular în campionatul intern, făcând referire la Ștefan de la Craiova, jucător pe care ar fi vrut să-l includă în lot.

„Oricum trebuia să facem un meci, FIFA nu permite niciunei echipe să stea, să aibă un avantaj de câteva zile. Mi-ar fi convenit să mai am câteva zile de pregătire.

E un meci util, pentru că vom vedea şi câţiva jucători mai noi, altfel e foarte greu în meciurile oficiale să titularizezi nişte jucători. Este binevenit. Şi ăsta, şi meciul cu Moldova, din acest punct de vedere.

Am încercat să echilibrez. Am încercat să le dau şi posibilitatea unor jucători de la tineret, care au fost la turneul final, să vină la prima echipă. 4 jucători au fost promovaţi. Din păcate, aseară, la antrenament, s-a accidentat Borza, pe care aş fi vrut să îl văd la meciul cu Canada. În locul lui a venit Chipciu. Mi-a fost foarte greu să găsesc un fundaş stânga în campionatul României. Ar fi trebuit să îl iau pe Ştefan de la Craiova”, a declarat selecţionerul Mircea Lucescu, conform sursei citate.