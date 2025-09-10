Mircea Lucescu îi răspunde dur lui Mihai Stoica: „Prezența la națională e o chestiune de onoare, nu stau doar pe bancă”

Mircea Lucescu a reacționat după criticile lui Mihai Stoica privind convocările jucătorilor de la FCSB la echipa națională. Chiar dacă selecționerul a chemat șapte fotbaliști de la FCSB pentru meciurile cu Canada și Cipru, șase au fost disponibili după accidentarea lui Daniel Bîrligea. Niciunul dintre aceștia nu a fost titular, fapt care l-a nemulțumit pe Mihai Stoica, care a acuzat că fotbaliștii sunt folosiți doar ca „încălzitori de bancă”.

Mircea Lucescu i-a răspuns lui Stoica, subliniind că prezența la națională este o onoare și o obligație, iar jucătorii convocați sunt titulari în cluburile lor și se antrenează continuu. Selecționerul a explicat că a mers pe un nucleu de jucători cu experiență pentru a asigura continuitatea și progresul echipei românești, chiar dacă a fost surprins de agresivitatea adversarilor. El a mai mărturisit că prezența sa la națională este la fel o obligație față de fotbalul românesc.

„Când am citit declarația lui Meme, că s-au luat prea mulți jucători, atunci am stat și m-am întrebat: ‘oare vrem să avem cu adevărat o echipă puternică?’ Nu contează cine intră pe teren. E o atmosferă generală care trebuie să ducă la un progres al fotbalului românesc. Ei cred că la națională stau? Nu se antrenează?

Prezența la națională e o chestiune de onoare. Devine o obligație aproape pentru noi când se vorbește de națională. Și eu din obligație am venit la națională, că aveam obligația față de fotbalul românesc. Toți jucătorii au obligația asta.

Probabil că eu am fost prea sentimental și am mers pe același nucleu de jucători care a dus echipa la EURO. În afara acelei pauze de iarnă, când nu știu ce s-a întâmplat din noiembrie până în martie-aprilie, când jucătorii au jucat foarte puțin că au fost accidentați, acum au revenit în echipele la care s-au transferat și sunt titulari.

Era normal să le mai dau șansă lor, pentru că nu se încheie un ciclu de la o zi la alta. Nu pot spune că nu s-au dăruit, dar au fost surprinși de agresivitatea asta. Eu am încercat să pun jocul pe altceva și am explicat într-un fel”, a declarat Mircea Lucescu, potrivit fanatik.