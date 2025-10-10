Mircea Lucescu îl vede pe Ianis Hagi drept noul lider al naționalei: „Poate prelua rolul lui Stanciu!”. Selecționerul este mulțumit după 2-1 cu Moldova

Articol de Nicolae Dumitrescu - Publicat vineri, 10 octombrie 2025, ora 08:09,
Ianis Hagi
Ianis Hagi

Mircea Lucescu a avut cuvinte de laudă pentru Ianis Hagi după victoria României în fața Moldovei, scor 2-1, într-un meci amical disputat recent. Fiul lui Gheorghe Hagi a fost căpitan în acest joc, reușind să marcheze pentru „tricolori”, la fel ca și Louis Munteanu, autorul celui de-al doilea gol.

Selecționerul a declarat că Ianis Hagi are toate calitățile pentru a prelua rolul lui Nicolae Stanciu, absența notabilă a acestei acțiuni, accidentat. „Sunt mulţumit de Ianis, e un jucător care poate să preia rolul lui Stanciu, e mai tânăr şi are toate calităţile pentru a fi un lider de echipă, nu întâmplător i-am dat banderola”, a explicat Lucescu.

Lucescu a admis că meciul cu Austria, programat duminică, va fi mult mai dificil, urmând să monitorizeze atent starea de refacere a jucătorilor. Tehnicianul s-a arătat mulțumit de evoluția tricolorilor, dar a subliniat că mulți dintre jucători vin după perioade în care au evoluat puțin la cluburi și că acest lucru poate conta în duelul cu un adversar puternic.

Selecționerul a remarcat și revenirea portarului Ionuț Radu la echipa națională după o pauză de peste doi ani, dar a avut și mici reproșuri la faza golului moldovenilor. În plus, Louis Munteanu a fost felicitat pentru primul său gol la prima reprezentativă, acesta declarând după meci că reușita îi oferă multă încredere pentru viitor.

„Sunt mulţumit pentru că nu mă aşteptam la o Moldova atât de puternică, de motivată. A câştigat cu 3-2 cu Polonia în precedenta campanie, 1-1 în Cehia, 1-1 în Austria. Sunt aceiaşi jucători, nu au mai mulţi, dar sunt sănătoşi, sunt disponibili. Bine organizaţi defensiv, agresivi, dar noi am ieşit mulţumiţi. 2-1, dar dacă luăm în calcul că a fost fault la golul lor şi am avut un penalty neacordat, lucrurile erau mai convingătoare în favoarea noastră.

nicolae stanciumoldovaianis hagimircea lucescuechipa nationalaromania
Cele mai populare stiri
Special
Alte stiri din sport