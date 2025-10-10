Mircea Lucescu îl vede pe Ianis Hagi drept noul lider al naționalei: „Poate prelua rolul lui Stanciu!”. Selecționerul este mulțumit după 2-1 cu Moldova

Mircea Lucescu a avut cuvinte de laudă pentru Ianis Hagi după victoria României în fața Moldovei, scor 2-1, într-un meci amical disputat recent. Fiul lui Gheorghe Hagi a fost căpitan în acest joc, reușind să marcheze pentru „tricolori”, la fel ca și Louis Munteanu, autorul celui de-al doilea gol.

Selecționerul a declarat că Ianis Hagi are toate calitățile pentru a prelua rolul lui Nicolae Stanciu, absența notabilă a acestei acțiuni, accidentat. „Sunt mulţumit de Ianis, e un jucător care poate să preia rolul lui Stanciu, e mai tânăr şi are toate calităţile pentru a fi un lider de echipă, nu întâmplător i-am dat banderola”, a explicat Lucescu.

Lucescu a admis că meciul cu Austria, programat duminică, va fi mult mai dificil, urmând să monitorizeze atent starea de refacere a jucătorilor. Tehnicianul s-a arătat mulțumit de evoluția tricolorilor, dar a subliniat că mulți dintre jucători vin după perioade în care au evoluat puțin la cluburi și că acest lucru poate conta în duelul cu un adversar puternic.

Selecționerul a remarcat și revenirea portarului Ionuț Radu la echipa națională după o pauză de peste doi ani, dar a avut și mici reproșuri la faza golului moldovenilor. În plus, Louis Munteanu a fost felicitat pentru primul său gol la prima reprezentativă, acesta declarând după meci că reușita îi oferă multă încredere pentru viitor.

„Sunt mulţumit pentru că nu mă aşteptam la o Moldova atât de puternică, de motivată. A câştigat cu 3-2 cu Polonia în precedenta campanie, 1-1 în Cehia, 1-1 în Austria. Sunt aceiaşi jucători, nu au mai mulţi, dar sunt sănătoşi, sunt disponibili. Bine organizaţi defensiv, agresivi, dar noi am ieşit mulţumiţi. 2-1, dar dacă luăm în calcul că a fost fault la golul lor şi am avut un penalty neacordat, lucrurile erau mai convingătoare în favoarea noastră.