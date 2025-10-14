Mircea Lucescu, impresionat de jucătorul de la FCSB: „Parcă era noul Cămătaru”

Selecționerul României, Mircea Lucescu, a avut numai cuvinte de laudă pentru atacantul Daniel Bîrligea după victoria crucială obținută de tricolori în fața Austriei, scor 1-0, în preliminariile Campionatului Mondial 2026. Golul decisiv a fost marcat în minutele de final ale partidei, dar prestația lui Bîrligea a fost cel puțin la fel de remarcată.

Titularizat de Lucescu, atacantul celor de la FCSB a prins un meci foarte bun, prin felul în care a luptat cu fundașii austrieci, care evoluează în echipe europene de top.

„Bîrligea a făcut un meci extraordinar. Nu am văzut de mult un vârf de atac aşa, parcă era noul Cămătaru. Atât de puternic a fost”, a declarat Mircea Lucescu, conform fanatik.ro.

Cu o cotă de piață de 5 milioane de euro și 5 goluri în 15 meciuri pentru FCSB în acest sezon, Bîrligea devine tot mai important pentru echipa națională, pentru care acum are 5 partide și un gol marcat.