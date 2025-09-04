Mircea Lucescu l-a convocat de urgență, după ce Andrei Borza s-a accidentat

Selecționerul Mircea Lucescu a decis să îl cheme pe veteranul Alexandru Chipciu în lotul României pentru meciurile amicale cu Canada și Cipru, după ce Andrei Borza a suferit un traumatism osos la piciorul drept și nu va putea evolua. FRF a confirmat oficial, pe rețelele de socializare, atât accidentarea fundașului, cât și convocarea lui Chipciu, jucător cu 48 de selecții și 6 goluri sub tricolor, actual component al Universității Cluj.

Alexandru Chipciu, în vârstă de 36 de ani, a fost inclus în lotul naționalei cu doar o zi înainte de meciul cu Canada, acesta urmând să acopere absența lui Borza, recent accidentat. În acest sezon, Chipciu a evoluat în toate partidele Universității Cluj din Superliga, dar nu a marcat și nu a oferit asisturi. Totodată, a bifat două apariții în preliminariile Conference League.