Mircea Lucescu l-a făcut praf după transferul lui Blănuță de la FC U Craiova la Dinamo Kiev: „E cineva care se gândește doar la interesul lui. L-ar fi lăsat acolo”

Vladislav Blănuță a prins un transfer senzațional la una dintre cele mai mari echipe ale Ucrainei, Dinamo Kiev. Mircea Lucescu a antrenat 15 ani în campionatul țării vecine, dintre care 3 ani au fost chiar la Kiev, și știe foarte bine valoarea echipei la care a ajuns tânărul atacant. Selecționerul naționalei României l-a făcut praf pe impresarul fostului atacant al lui FC U Craiova.

Mircea Lucescu l-a mitraliat pe impresarul italian al lui Vladislav Blănuță: „El l-ar fi ținut la Liga a III-a să plece liber”

În cadrul conferinței de presă dinaintea acțiunii echipei naționale a României din luna septembrie, Mircea Lucescu a vorbit despre ultimele transferuri ale jucătorilor români, iar cel al lui Blănuță la Dinamo Kiev nu a putut să treacă neobservat:

„Am contribuit și eu la transferul lui Blănuță. Aveam un jucător care a jucat în Divizia A și juca în Divizia a III-a, mi se pare ieșit din comun. E bine că… nu a fost ușor. Băieții ăștia tineri se dau pe mâna unor oameni care își văd doar de interesul lor.

Din ce am auzit, are un impresar italian care se gândește doar la interesul lui și nu la interesul jucătorului. L-ar fi lăsat acolo să-l ia gratis. Important e să înceapă să joace. Dinamo Kiev a vândut un atacant cu 10 milioane de euro la Girona.

Din campionatul Ucrainei se poate pleca. Dovbyk trebuia să fie la Dinamo Kiev, s-a antrenat cu mine, după ce a prins această ofertă de la Girona, 25 de milioane de euro.

Un campionat al Ucrainei important. Jucătorii ucraineni au ajuns în campionatul nostru de ce nu și invers”, a spus Mircea Lucescu la conferința de presă premergătoare jocurilor echipei naționale.