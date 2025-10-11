Mircea Lucescu l-a întrerupt pe Florin Tănase la conferință și a intervenit: „Nu vreau să facem asta”

Naționala României se pregătește pentru duelul extrem de important cu Austria din preliminariile Cupei Mondiale, care se va disputa duminică, de la ora 21:45. Selecționerul Mircea Lucescu și atacantul Florin Tănase au participat la conferința de presă premergătoare meciului de pe Arena Națională.

Ce a declarat Florin Tănase înainte de România – Austria

Florin Tănase a înscris golul României în meciul pierdut cu 1-2 la Viena în iunie, cu o lovitură de cap la ultima fază a partidei. Fotbalistul celor de la FCSB a vorbit despre calitățile adversarilor înainte de duelul de la București. „Nu va fi un meci ușor, dar consider că suntem pregătiți.

Nu e atât de important cine marchează. Mi-aș dori să o fac, pentru să sunt un jucător ofensiv, dar sper să câștigăm, chiar și cu un gol al unui fundaș.

E clar că Austria e o echipă de top, au în componență numai jucători care joacă în campionate tari, majoritatea joacă în Bundesliga, o echipă de top”, a spus Tănase la conferința de presă.

Polivalentul fotbalist a afirmat că este pregătit să evolueze pe orice post în partida contra Austriei. „Mai de tânăr fac asta, sunt pregătit să joc pe orice poziție, unde va fi nevoie de mine, cu siguranță îmi voi pune calitățile în slujba echipei”, a transmis „decarul” celor de la FCSB.

Mircea Lucescu l-a întrerupt pe Florin Tănase la conferința de presă

În momentul în care Florin Tănase a fost întrebat despre absențele importante care afectează echipa națională în această perioadă, precum Nicolae Stanciu, Radu Drăgușin sau Denis Drăguș, Mircea Lucescu l-a întrerupt pe elevul său. „Cei mai importanți jucători sunt cei care sunt aici, nu vreau să facem comparații între cine e și cine nu e.

Sigur, sunt jucători, importanți. Nu vreau în niciun moment ca jucătorii care sunt aici să se simtă inferiori, cei mai buni pe care îi avem în momentul actual vor fi pe teren”, a transmis selecționerul, care la finalul meciului amical cu Moldova a dat de înțeles că partida cu Austria ar putea fi ultima din mandatul său.