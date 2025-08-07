Mircea Lucescu l-a recomandat pe titularul de la FCSB la o mare echipă din străinătate. Ar putea prinde un mare transfer în această vară
Ștefan Târnovanu, portarul titular al celor de la FCSB, este aproape de un transfer spectaculos la campioana Turciei, Galatasaray, în această vară. Selecționerul României, Mircea Lucescu, l-a recomandat pe portar și a oferit referințe pozitive despre el oficialilor turci. Târnovanu concurează pentru un post la Galatasaray cu portari precum Senna Lammens (Antwerp), Guillamue Restes (Toulouse) și Dominik Greif (Mallorca).
Deși Greif este prioritatea pentru Galatasaray, oferta pentru Târnovanu este în curs de discuție cu FCSB, iar transferul este monitorizat atent de clubul turc, care vrea un goalkeeper pregătit pentru Liga Campionilor.
Mircea Lucescu, cunoscut pentru susținerea echipei naționale și a jucătorilor români cu potențial, a lăudat FCSB și le-a dat mereu încredere jucătorilor roș-albaștri, inclusiv lui Târnovanu.
„Galatasaray continuă de asemenea discuțiile pentru Konstantinos Tzolakis de la Olympiakos și pentru Ștefan Târnovanu de la FCSB. Selecționerul echipei naționale a României, Mircea Lucescu, a oferit și el referințe pozitive pentru portarul român în vârstă de 25 de ani, Târnovanu.
Galatasaray a trimis prima ofertă către clubul Mallorca pentru transferul portarului slovac. În vârstă de 28 de ani, Greif, ar fi de asemenea interesat să plece de la Mallorca.
Experimentatul goalkeeper, al cărui contract cu clubul spaniol expiră în 2026, pare aproape să accepte oferta venită de la Galatasaray, în perspectiva participării în Liga Campionilor”, notează turcii de la fotomac.com.tr.