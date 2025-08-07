Mircea Lucescu l-a recomandat pe titularul de la FCSB la o mare echipă din străinătate. Ar putea prinde un mare transfer în această vară

Ștefan Târnovanu, portarul titular al celor de la FCSB, este aproape de un transfer spectaculos la campioana Turciei, Galatasaray, în această vară. Selecționerul României, Mircea Lucescu, l-a recomandat pe portar și a oferit referințe pozitive despre el oficialilor turci. Târnovanu concurează pentru un post la Galatasaray cu portari precum Senna Lammens (Antwerp), Guillamue Restes (Toulouse) și Dominik Greif (Mallorca).

Deși Greif este prioritatea pentru Galatasaray, oferta pentru Târnovanu este în curs de discuție cu FCSB, iar transferul este monitorizat atent de clubul turc, care vrea un goalkeeper pregătit pentru Liga Campionilor.

Mircea Lucescu, cunoscut pentru susținerea echipei naționale și a jucătorilor români cu potențial, a lăudat FCSB și le-a dat mereu încredere jucătorilor roș-albaștri, inclusiv lui Târnovanu.