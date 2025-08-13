Mircea Lucescu l-a sunat pe românul transferat în această vară în Germania, după ce l-a urmărit în primele două meciuri din campionat

Mircea Lucescu l-a sunat personal pe Virgil Ghiță, unul dintre jucătorii care face senzație în Germania, pentru a-l felicita pentru începutul excelent la Hannover 96. Apărătorul de 27 de ani a impresionat în Zweite Bundesliga, devenind al doilea căpitan al echipei și fiind remarcat pentru assist-ul oferit în prima etapă.

Ghiță a recunoscut că apelul selecționerului a fost o surpriză plăcută și o încurajare importantă. Chiar dacă la ultima acțiune a echipei naționale a fost doar rezervă, dar a intrat în repriza a doua în meciul contra Ciprului câștigat cu 2-0, evoluțiile sale din Germania îl pun în pole position pentru convocări viitoare, în special pentru partidele cu Canada și Cipru din septembrie.

Fostul jucător al echipei lui Gică Hagi și Gică Popescu a explicat că liga a doua germană este mai puternică decât campionatul polonez, iar la Hannover este unul dintre veteranii echipei, cu 27 de ani. Deși obiectivul oficial al clubului nu este promovarea, el și-ar dori să ajungă în Bundesliga, chiar în tricoul lui Hannover, în următorii ani.

„Consider că am făcut un pas înainte atunci când am ales o echipă de tradiție. Colegii m-au primit foarte bine, iar antrenorul mi-a spus înainte de primele meciuri că o să fiu al doilea căpitan. Mai este un medic de pe vremea lui Gică Popescu și am aflat lucruri și despre acea perioadă.

. Liga a doua din Germania este mai puternică în comparație cu campionatul Poloniei. La Hannover, eu sunt unul dintre veterani la cei 27 de ani pe care îi am. Până acum, experiența de care am parte este una foarte frumoasă. Fanii noștri sunt extraordinari. La primul meci pe care l-am avut… piele de găină! Apoi, la Dusseldorf, au umplut tot sectorul oaspeților. În plus, m-a sunat și nea Mircea Lucescu să mă felicite pentru assist și evoluțiile pe care le-am avut până acum”, a mărturisit Virgil Ghiță, conform prosport.ro „Am început foarte bine, am obținut două victorii, dar nu s-a impus ca obiectiv promovarea. Totuși, eu îmi doresc să evoluez cât mai repede în Bundesliga și aș vrea chiar în tricoul lui Hannover. Poate în sezonul viitor, poate peste doi ani”, a completat fostul jucător al lui Gică Hagi.

Din punct de vedere personal, Ghiță este momentan singur în Germania, fiind separat de soția însărcinată care se află încă în România. Jucătorul locuiește foarte aproape de stadionul echipei și își propune să învețe cât mai repede limba germană.

Până acum, Hannover 96 nu a primit gol cu Virgil Ghiță pe teren, acumulând șase puncte în campionat, la egalitate cu echipe precum Bielefeld și Darmstadt.