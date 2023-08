Mircea Lucescu, la FCSB? „Il Luce” a dezvăluit scenariul șoc: „Am discutat cu Gigi Becali!”

Mircea Lucescu, tehnicianul român de pe banca ucrainenilor de la Dinamo Kiev, a dezvăluit recent că a fost ofertat de FCSB.

Mai exact, „Il Luce” a povestit cum a discutat cu Gigi Becali în anul 2019. Iată ce a spus cel mai titrat antrenor român.

„Am discutat cu Gigi Becali!”

„Am discutat cu el. M-a rugat să mă duc fiindcă nu mai era nimeni pe lângă echipă, să vorbesc cu jucătorii, dar nu s-a pus problema…

Eu îl respect foarte mult pe el şi el mă respectă foarte mult pe mine. Niciodată nu am refuzat un sfat. Cine mi-a cerut, am fost prezent. Am considerat că am această datorie ca experienţa mea să servescă cuiva.

El ar fi vrut să merg. Nici eu nu puteam să spun nu în acea perioadă, Dinamo nu mai exista, eram aici acasă, dar când am văzut reacţia presei şi a unora dintre suporteri, am renunţat.

Lumea nu înţelege că se poate trece de la o echipă la alta, rămânând acelaşi om corect, iar rivalitatea sportivă nu înseamnă o luptă incorectă.

Rivalitatea sportivă aduce beneficii foarte mari. Stările sentimentale le stimulăm. De ce vin oamenii la stadion? Pentru că sunt reacţii extraordinare, pe care nu le pot avea acasă cu soţia sau cu copiii”, a spus Mircea Lucescu, conform PlaySport.