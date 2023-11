Mircea Lucescu lasă deschisă ușa revenirii: „Fără fotbal, pentru mine nu e viață”

Antrenorul român Mircea Lucescu și-a anunțat demisia de la echipa ucraineană Dinamo Kiev și, totodată, retragerea din activitate.

„Nu suntem atât de siguri că sunt momentele de final”, surprinde Mircea Lucescu

Formația din capitala Ucrainei a fost învinsă de rivala Șahtior, cu 0-1, pe teren propriu, în etapa a 13-a a campionatului.

A ajuns la 4 partide fără victorie în campionat și se află pe locul 7 în campionat, cu 16p, la 10 de liderul Kryvbas, care are și două meciuri în plus.

„Nu suntem atât de siguri că sunt momentele de final. Era un moment în care trebuia să iau o decizie. Sunt 3 ani de când sunt aici, am nimerit perioada pandemiei, apoi războiul, am rămas, am încercat să construim o echipă nouă pentru că jucătorii străini plecau, jucătorii cu experiență erau solicitați peste hotare…

Am făcut destul de multe lucruri pentru fotbalul ucrainean. A venit un moment în care trebuia să las pe cineva mai tânăr care să facă lucruri cu jucătorii ăștia tineri, să fie mai apropiat de vârsta lor.

Am luat decizia înainte, îmi era greu din punct de vedere sentimental. Erau momentele de regulegere pentru cei decedați în urma războiului, erau lucruri foarte greu de suportat.

Acum o lună aveam 6 puncte avans față de Șahtior, nu știu ce s-a întâmplat. Am considerat că e momentul să mă retrag, să-mi asum toată răspunderea ultimelor rezultate.

Pentru un antrenor, mai ales la experiența mea, trebuie să știe când trebuie să se sacrifice. Au fost mai multe impresii care m-au influențat”, a recunoscut Mircea Lucescu.

„Tot ajungi la un moment de sfârșit”, recunoaște Mircea Lucescu

Mircea Lucescu avea contract cu Dinamo Kiev până la finalul sezonului actual. „Am vrut să joc meciul ăsta cu Șahtior, puteam s-o fac de mai mult timp, am vorbit cu președintele. Nici posibilitățile financiare nu mai erau aceleași, față de Șahtior.

Aveam doar jucători de la academie, nu aveam concurență pe posturi, nu era foarte bine. Guardiola schimbă în fiecare an jucătorii. De ce? Ca să nu intre într-o rutină.

Ori schimbi antrenorul, ori jucătorii. De două-trei ori m-au refuzat conducătorii (n.r. – să facă transferuri), am decis să fac acest lucru imediat, fără să cer sfatul nimănui. Cred că am făcut foarte bine.

Eu n-am fost înfrânt la echipa națională, am plecat după 4-0 cu Austria, dar, apoi, tot ajungi la un moment de sfârșit. Am spus stop”, a mai precizat el, la emisiunea Digi Sport Special.

„Dacă sănătatea îmi permite, voi continua. Fără fotbal, pentru mine nu e viață”, a transmis Mircea Lucescu

S-a apucat de antrenorat în 1979, când încă era jucător la Corvinul. De atunci, a pregătit 11 echipe, plus naționala Turciei, câștigând 35 de trofee. Cele mai importante sunt Supercupa Europei cu Galatasaray în 2000 și Cupa UEFA cu Șahtior în sezonul 2008/2009.

„Dacă sănătatea îmi va permite să continui, voi continua. Fără fotbal, pentru mine nu e viață. Nu s-au gândit (n.r. – cei de la Dinamo Kiev) niciun moment că pot să mă retrag. Toată lumea regretă că am luat această decizie. Mă întorc acasă, să văd cum mă simt. Pentru o perioadă, apoi mintea mea va zbura spre fotbal.

Totul depinde de sănătate. Voi vedea pe parcurs ce se va întâmpla. În momentul în care voi spune că mo retrag, înseamnă că viața mea se va sfârși. Încerc să mă gândesc că nu e încă sfârșitul.

Toți oamenii ajunși la vârsta mea trebuie să gândească pozitiv, că pot ajuta în continuare. Eu nu mă simt bătrân. Încă nu mă îngropați!”, a încheiat tehnicianul.