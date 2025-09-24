Mircea Lucescu, laude la adresa lui Cristi Chivu: „Nu are pe nimeni împotriva lui, când ajungi într-un loc nou, asta nu e garantat”

Mircea Lucescu, antrenor cu vastă experiență, a oferit un interviu în presa italiană în care a discutat despre începutul de sezon al lui Cristi Chivu la Inter Milano. Lucescu a subliniat faptul că Inter, deși a avut un start cu rezultate mixte, dispune de o echipă lungă, cu jucători experimentați și de calitate, și are potențial pentru a reveni puternic în clasament.

Despre Chivu, Lucescu a spus că are un mare avantaj, fiind susținut de toți cei implicați în club, ceea ce nu este un lucru garantat când ajungi într-un mediu nou.

„Inter are o echipă lungă cu jucători de calitate și foarte experimentați. Nu au început bine, dar pot reveni foarte bine cu timpul.

Îmi place de el, va avea un sezon grozav. E un tip inteligent. Cunoaște mediul de la Inter. Șapte ani la Inter înseamnă enorm. Nu are pe nimeni împotriva lui, când ajungi într-un loc nou, asta nu e garantat”, a spus “Il Luce”, potrivit tuttomercatoweb.com.

Inter Milano va juca următorul meci în Serie A pe 27 septembrie, contra celor de la Cagliari, iar așteptările sunt ca echipa să progreseze sub conducerea lui Cristi Chivu.