Mircea Lucescu nu are parte de liniște. Presa din Kosovo a dat de pământ cu Mircea Lucescu, după ce selecționerul i-a acuzat pe kosovari că „mint cu nerușinare”

Mircea Lucescu (79 de ani) nu i-a slăbit pe kosovari nici după România – Cipru 4-1, ultima partidă din Liga Națiunilor.

Selecționerul a dat de pământ cu naționala din Kosovo din cauza atitudinii pe care au avut-o jucătorii la București, când au părăsit terenul înainte de fluierul final, după ce din tribune s-a „Serbia, Serbia”, iar acesta i-a criticat și după partida cu Cipru.

„Sunt foarte nemulțumit, am ajuns la vârsta asta la care am văzut oameni care se comportă altfel decât am fost noi obișnuiți. Fair-play-ul făcea parte din viața noastră, din entuziasmul nostru, din tot. Acum te trezești că vin ăștia și sparg, și tot ei au dreptate. Mint ca niște nerușinați și au tot ei dreptate. Inventează tot felul de lucruri și au tot ei dreptate. Nu se poate asta! Puțină decență ar trebui să existe”, a declarat Mircea Lucescu.

Presa din Kosovo, despre Mircea Lucescu: „Acest selecționer, care are 79 de ani, în loc să-și ceară scuze, iese public și vorbește fără rușine”

Deranjați de afirmațiile lui Mircea Lucescu, kosovarii nu s-au abținut și l-au criticat dur pe acesta pentru declarațiile făcute. Totuși, selecționerul a spus că oficialii din Kosovo mint în legătură cu faptul că ar exista filmări unde se aud scandări rasiste și anti-Kosovo, iar Federația nu a înaintat astfel de dovezi până în acest moment.

„Selecționerul României, Mircea Lucescu, continuă să atace Kosovo fără pic de rușine. Cum mai are tupeu acest om să vorbească despre Kosovo, când suporterii români îi fac mândri pe sârbi? Aceasta este adevărata față a românilor, iar acest selecționer, care are 79 de ani, în loc să-și ceară scuze, iese public și vorbește fără rușine.

Rușinea nu poate fi ascunsă de cuvintele tale, pentru că există înregistrări care demonstrează existența scandărilor ‘Serbia! Serbia!’. Lucescu este revoltat de decizia naționalei din Kosovo de a părăsi terenul, însă acest selecționer ar trebui să se gândească mai bine și să-i fie rușine de ce au făcut românii”, au scris kosovarii de la Bota Sot.