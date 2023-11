Mircea Lucescu nu poate uita ororile din Ucraina: „Rusia este terorism, moarte și durere”

Antrenorul român Mircea Lucescu, care pe 3 noiembrie și-a dat demisia de la Dinamo Kiev, a anunțat că nu s-ar întoarce niciodată în Rusia.

„Nu mă voi întoarce niciodată într-o țară care generează răul și începe războaie”, spune Mircea Lucescu

Cel mai titrat tehnician român pe plan extern din ultimii 30 de ani a pregătit echipa rusă Zenit Sankt Petersburg în sezonul 2016/2017, câștigând Supercupa Rusiei.

Mircea Lucescu recunoaște că nu va repeta experiența pregătirii unei echipe din Rusia. „În primul rând, vreau să spun că ultimul meu interviu vreau să fie despre fotbal, doar fotbal, nu război și politică.

Dacă aș fi întrebat direct despre întoarcerea în Rusia, aș răspunde că nu mă voi întoarce niciodată într-o țară care generează răul și începe războaie.

Am lucrat aici, la Kiev, cu Dinamo, și am văzut cu ochii mei toate ororile războiului pe care l-a adus Rusia. Nu am părăsit echipa, am antrenat jucătorii în timpul raidurilor aeriene și am ajutat la evacuarea familiilor lor.

Am simțit toate acestea pe pielea mea. Ce să spun despre întoarcerea în Rusia? Visul meu principal acum este pacea și liniștea în Ucraina. Aceasta este securitatea pentru ucraineni, stadioanele pline și prosperitatea acestei țări minunate”, a declarat Lucescu.

„Am fost singurul antrenor străin care nu a părăsit Ucraina în timpul războiului”, amintește Mircea Lucescu

Tehnicianul a întărit că demisia de la Dinamo Kiev nu e similară retragerii din activitate. „În ceea ce privește viitoarea mea carieră, nu mă voi retrage acum. Vreau să revin în fotbalul mare, vreau să pregătesc echipe care vor juca la nivel european înalt.

Fotbalul este capabil să facă minuni, îmi amintesc cum ne adunam pe stadioane în Europa, când ucrainenii veneau la meciuri și puteau, măcar pentru o vreme, să uite ce se întâmplă în familia lor.

Nu vreau să părăsesc Ucraina ca inamic. Am fost singurul antrenor străin care nu a părăsit Ucraina în timpul războiului, am fost cu Dinamo și cu țara în tot acest timp.

Vreau să vă amintiți de mine ca pe o persoană care a ajutat la dezvoltarea fotbalului și a sportului ucrainean”, a mai precizat el, într-un interviu dat publicației ucrainene sport.ua.

Mircea Lucescu este categoric: „Rusia este terorism, este moarte și durere”

Tehnicianul român le cere ucrainenilor să-și amintească de el ca de o persoană care le iubește țara. „Vreau să spun încă o dată că nu mă voi întoarce niciodată la muncă în Rusia.

După ce am văzut cu ochii mei în Ucraina, despre asta nu se discută deloc. Rusia este terorism, este moarte și durere. Această țară mi-a luat a doua casă – Donețk.

Și a vrut să mi-o ia și pe a treia – Kiev. Amintiți-vă de mine ca pe o persoană care iubește Ucraina!”, a încheiat el.

Lucescu a fost antrenorul principal la Șahtior din 2004 până în 2016. A avut o mperioadă senzațională, câștigând 8 titluri, 6 Cupe ale Ucrainei, 7 Supercupe ale Ucrainei, plus Cupa UEFA, în sezonul 2008/2009.

A pregătit Dinamo Kiev din 2020. A câștigat Supercupa Ucrainei la puțin timp după ce a preluat echipa, iar la finalul primului sezon a realizat eventul.