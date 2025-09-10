Mircea Lucescu nu s-a mai abținut după ultimele atacuri: „Niște nereușiți! Iar ăla, un escroc ieșit din închisoare. Înjură permanent!”

Mircea Lucescu, selecționerul naționalei României de fotbal, avut un mesaj ferm pentru toți criticii. Antrenorul, ajuns la 80 de ani, a dezmințit cu fermitate zvonurile că ar fi adormit în timpul unui masaj și a ratat antrenamentul reprezentativei de seniori.

În plus, „Il Luce” este de părere că astfel de știri false nu pot decât să tragă în jos orice viitor al fotbalului românesc. Înainte de meciul cu Cipru, din preliminariile Campionatului Mondial, în presa din România a apărut știrea că selecționerul primei reprezentative ar fi adormit în timpul unui masaj și, din acest motiv, ar fi ratat pregătirea alături de jucători.

Mircea Lucescu: „Vorbesc, dau sfaturi ei. Incredibil. Sunt niște oameni nereușiți”

Selecționerul României a intrat în direct și a spus clar că acest lucru nu s-a întâmplat și că astfel de știri distructive nu fac decât să creeze tensiune în plus. Ba mai mult, Mircea Lucescu a avut o tiradă la adresa oamenilor care își dau cu părerea, dar fără a spune lucruri concrete.

„Incredibil ce a putut să apară în presă în ziua meciului echipei naționale, fiindcă acest lucru va ajunge la antrenor și îl va destabiliza. Eu nici nu fac masaj în niciun fel.

Toate astea au fost scrise ca să transmită jucătorilor o stare de neîncredere. Nici nu vreau să îi numesc. Sunt un grup de avortoni. Nu fac decât să distrugă ce lumea vrea să construiască.

Au inventat ceva: că am fost să fac masaj, nu știu unde, și am adormit, și nu am ajuns la antrenament. Ceva incredibil. Nu e o chestie de râs. E poziția unui om care avea o responsabilitate față de echipa națională într-un anumit moment.

Să vii cu așa ceva… Pe jucători îi apucă râsul. Cum poți să înțelegi responsabilitatea unui om care trebuie să câștige un meci?

Au scris că m-am dus la un masaj particular și am întârziat trei ore la antrenament pentru că am adormit. Nici nu știu cum să îi spun lui cap pătrat. Înjură pe toată lumea.

Cum își permit? Cum poate să existe așa ceva? Nici nu știu ce sunt alea podcasturi, să creezi o astfel de atmosferă negativă.

Nu înainte de un meci atât de important. Parcă nu vrem cu toții să fie bine, să fie o Românie învingătoare. Nu se poate așa ceva.

Mă uitam ce spune Marian Iancu. Iese ăsta din închisoare. Un escroc ordinar. Un om care a făcut atât de mult rău își permite să mai discute despre alți oameni.

E ceva în societatea asta românească care mă îngrozește: oameni care ar trebui să stea ascunși pentru incapacitatea lor de a face față momentului… Vorbesc, dau sfaturi ei. Incredibil.

Nu vreau să mai intru în polemici. Eu nu urmăresc. Am zis că nu e vorba de așa ceva. O asemenea minciună calomniază, calomniază, că ceva tot rămâne în urmă. În astfel de situații nu se ia o decizie.

Bineînțeles, e o minciună atât de… Sper că nimeni nu crede așa ceva. Un om care stă în picioare 4-5 ore pe zi, discuții, antrenament… Cum poți să inventezi așa ceva? Sigur că mă supără. O să vedem.

E foarte ușor să critici, să ceri tot felul de lucruri. Ce se află în spate? Există posibilitatea să fie mai bine? Perfect. Ne ducem toți. Nu se poate.

Sunt niște oameni nereușiți care nu fac decât să înjure. Nu sunt capabili de altceva. Nu sunt capabili. Înjură mereu”, a explicat Mircea Lucescu.