Mircea Lucescu, pregătit să-și dea demisia de la naționala României

După remiza dezamăgitoare a României cu Cipru, 2-2, care aproape a compromis șansele de calificare directă la Cupa Mondială 2026, selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) a fost reticent inițial privind viitorul său pe banca tehnică. A doua zi, antrenorul a anunțat că nu demisionează în acest moment, dar este dispus să cedeze postul dacă Federația Română de Fotbal găsește o soluție viabilă și un înlocuitor potrivit.

„Nu știu, eu trebuie să am o discuție în primul rând cu conducerea Federației. Să vedem. Dacă există vreo posibilitate în momentul de față pentru a fi înlocuit, aș ceda imediat.

Pe de altă parte, eu nu pot fi un laș și să las echipa în momentul ăsta. Sunt convins că jucătorii au mult de spus.

Mă dau la o parte, desigur, dacă Federația are variante. Indiferent, dacă există o soluție viabilă, care poate să redreseze o situație dificilă, delicată… Compromisă nu spun, că în fotbal totul poate fi schimbat, nu asta e problema.

Dar, dacă există o soluție viabilă, eu, fără niciun fel de problemă, sunt gata să mă dau la o parte. Am venit să ajut, am venit cu sufletul deschis, dar am simțit că… În sfârșit.

Asta s-a întâmplat cu toți selecționerii echipei naționale. Și cu Edi Iordănescu, și cu Rădoi, și cu Contra. Atacuri la persoană absolut inimaginabile, cu minciuni, doar să creeze o atmosferă negativă.

Nu, nu regret că am venit, pentru că a fost o obligație. Eu am făcut tot posibilul ca să-l conving pe Edi Iordănescu să rămână. Era normal să ducă un ciclu la capăt, dar și el a spus că nu poate în condițiile astea.

Am obținut barajul, promovarea în liga a doua de Liga Națiunilor. Sunt amărât pentru că știu cum am pregătit meciul și cât de sigur am fost că vom obține o victorie acolo”, a spus Lucescu, potrivit Fanatik.

Lucescu a revenit la conducerea naționalei în vara lui 2024 și a condus echipa în 11 meciuri oficiale, înregistrând opt victorii, o remiză și două înfrângeri. El a menționat că a venit cu sufletul deschis să ajute, dar a resimțit presiunea negativă și atacurile la persoană care au afectat și alți selecționeri anteriori.