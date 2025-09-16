Mircea Lucescu, reconfirmat ca selecționer al României: „Să fie foarte clar. Avem tot sprijinul FRF și cred în echipă”

Mircea Lucescu a reacționat după ce a fost reconfirmat în funcția de selecționer al României, exprimându-și încrederea în jucătorii naționalei și hotărârea de a continua campania de calificare la Cupa Mondială 2026.

„Il Luce” a declarat că începutul slab al campaniei a fost doar un „accident” și își asumă întreaga responsabilitate pentru evoluția echipei.

Selecționerul a subliniat că naționala merită mai mult și a transmis că victoria în meciul cu Austria, programat pe 12 octombrie, este obligatorie.

Într-un dialog cu președintele FRF, Răzvan Burleanu, Mircea Lucescu a primit sprijin total pentru a duce la bun sfârșit acest obiectiv.

Mircea Lucescu a afirmat că și-a făcut un proces de conștiință și a realizat potențialul echipei, negând orice posibilitate de demisie sau demitere. Accentul este pus pe pregătirea riguroasă și pe un nou spirit de echipă pentru meciurile ce urmează în campania de calificare la Mondial.

“M-am gândit bine de tot și am spus că am încredere în băieții ăștia. A fost un accident începutul acesta de toamnă, eu îl consider un accident. Am încredere că echipa asta va reveni acolo îi e locul și a arătat că poate să fie. Mă refer aici la Campionatul European, la meciurile din Liga Națiunilor. Au fost câteva incidente pe parcurs care ne-au privat de niște puncte importante.

Să fie foarte clar, nu mă leg de poziția asta. Am venit pentru că era nevoie în momentul acela. Acum mi-am făcut un proces de conștiință și am realizat că băieții aceștia pot mult mai mult! Dacă nu au reușit, este doar vina mea în chestia asta! Ne așteaptă un meci foarte greu, iar aici e o chestie de orgoliu național.

S-a vorbit foarte mult de calificare, iar asta i-a afectat foarte mult. Ținând cont de context, de valoare, de celelalte echipe… Și eu, dar și ei nu am reușit să fim destul de calmi și astfel că am reacționat sub imperiul necesității de a merge la Campionatul Mondial. Este imposibil să nu reușim să câștigăm împotriva Austriei, imposibil! De asta nu s-a pus în niciun moment problema demisiei sau a demiterii, absolut deloc”, a declarat Mircea Lucescu, conform fanatik.ro.

Selecționerul României a dezvăluit și discuția avută astăzi cu Răzvan Burleanu, președintele FRF.

“Eu am fost cel care a spus că mă dau deoparte dacă există o altă posibilitate, atâta tot. Nu s-a pus în nicio secundă problema despărțirii din cauza lui Răzvan Burleanu. Asta este, trebuie să ne pregătim bine pentru meciul care urmează. Vineri vom da lista cu jucătorii străini, vom urmări cu atenție și alte soluții. Sunt convins că vor veni în octombrie cu un alt spirit la echipa națională. Și ei și-au dat seama că au făcut un meci slab, neconvingător.

(n.r. – Ce ați vorbit cu domnul Burleanu?) Am discutat ce trebuie să facem în continuare, cum trebuie să abordăm această perioadă. În primul rând, e încrederea mea că jucătorii pot și trebuie să ajungă la ceea ce au arătat în toamna trecută.

Răzvan mi-a spus că am tot sprijinul. În primul rând, acest lucru trebuie să plece de la FRF. E interesul nostru să obținem o victorie cu Austria. Ce Dumnezeu, i-am mai bătut cu 4-0! I-am mai bătut și la ei. Ei au un avantaj că au aceeași echipă de 4 ani de zile”, a mai spus Mircea Lucescu.