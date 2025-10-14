Mircea Lucescu și-a cerut scuze public după scandalul cu jurnaliștii

Mircea Lucescu, selecționerul României, a făcut un gest neașteptat la două zile după meciul cu Austria, în urma unui episod tensionat petrecut în cantonamentul naționalei. Antrenorul a transmis un mesaj public de scuze adresat jurnaliștilor pe care i-a jignit în urma unor declarații controversate legate de o întârziere la antrenament.

Totul a plecat de la o informație transmisă de Digi Sport în care se spunea că Lucescu ar fi întârziat după ce a adormit la un masaj privat. Această relatare l-a deranjat profund pe antrenor, care a avut un moment de nervozitate și a folosit cuvinte dure la adresa jurnalistului Remus Răureanu, prezent permanent la Digi Sport.

La finalul partidei amicale cu Moldova, Mircea Lucescu a fost iritat și a spus: „(..) Eu am făcut toată viața, m-am sacrificat, am jucat, am umblat în lume, prin țară, și vine un dobitoc să spună că am adormit pe masa de masaj. Să înțeleagă și să învețe să se comporte cu oamenii, mai ales cu unul ca mine, care a făcut ceva în viața asta. Aia e, să-l dea afară!”, a spus Mircea Lucescu, la finalul partidei cu Moldova.

Însă, după ce tensiunea s-a mai domolit, selecționerul a revenit cu o poziție oficială. La două zile după meciul cu Austria, Lucescu și-a cerut scuze în fața presei:

„Îmi pare rau și îmi cer scuze că am jignit. Vorbesc de cei din presă. Îmi pare rău pentru că nu îmi stă în caracter așa ceva. Minciuna era atât de mare încât mi-am pierdut cumpătul”, a declarat Lucescu la Fanatik Superliga.

Referitor la alte conflicte, Lucescu a precizat că mesajul său nu se adresa altor persoane precum Marian Iancu, precizând că „Cu Marian Iancu nu am nicio treabă. Este o chestie atât de mică încât nu înseamnă nimic.”