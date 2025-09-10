Mircea Lucescu și Gigi Becali, dialog uluitor după Cipru – România 2-2: „Gigi, care e plângerea ta?”

Gigi Becali și Mircea Lucescu au avut un dialog incredibil. Schimbul de replici s-a produs la mai puțin de 24 de ore de la rezulatul rușinos înregistrat de România la Nicosia, scor 2-2, cu Cipru.

Mircea Lucescu și Gigi Becali, dialog incendiar după Cipru – România 2-2

FCSB a avut 6 fotbaliști convocați de Mircea Lucescu pentru „dubla” cu Canada și Cipru. Niciunul nu a fost titular, Gigi Becali a avut o altă nemulțumire. Într-un dialog, latifundiarul din Pipera i-a reproșat selecționerului că nu i-a băgat pe Alex Mitriță și pe Ștefan Baiaram.

„Gigi, care e plângerea ta în legătură cu meciul de ieri?”, a întrebat Mircea Lucescu. „Eu nu am nicio plângere pentru că am spus. ‘Eu față de Lucescu nu pot să vorbesc pentru că a fost cel mai mare și nu știu dacă se va mai naște antrenor ca el în România.

Ca atare, nu pot să spun nimic de Mircea Lucescu’. Asta am spus eu. Mai multe nu pot să vorbesc”, a răspuns Gigi Becali.

„Sunt cei mai buni jucători din România”

„Și eu regret acum, după ce s-a terminat cum s-a terminat, pentru că am crezut foarte tare într-un grup care a dus echipa națională la Campionatul European”, a continuat selecționerul României.

„Nea Mircea, scuză-mă puțin. Singurul lucru pe care pot să îl reproșez, dacă îmi permiți. Părerea mea e că Mitriță și Baiaram sunt cei mai buni jucători ai României. E părerea mea. Iartă-mă”, a fost părerea lui Becali.

„În legătură cu Baiaram, am discutat cu el și îl văd un component al echipei naționale pe o perioadă foarte lungă. Și a înțeles și el. Problema e că îl văd tot timpul legat la genunchi.

Era greu să pui presiune pe un jucător tânăr într-un astfel de meci decisiv. El nici măcar la Campionatul European de tineret nu a fost. Dar e un jucător senzațional. Îmi place enorm de mult.