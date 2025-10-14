Mircea Lucescu spune că a vrut să-i scoată pe Nicolae Stanciu și Răzvan Marin

Mircea Lucesccu, selecționerul României, spune că a profitat de problema medicală pe care a reclamat-o Răzvan Marin și l-a scos dintre titulari. La fel ar fi procedat și în cazul lui Nicolae Stanciu, absent din lot pentru că e accidentat.

„Nu am avut nimic cu Răzvan Marin. Dar în Cipru am pierdut din cauza lui terenul. În afară de Marius Marin, care a recuperat, i-a fost net superior adversarului direct, cu ceilalți am pierdut tot, acolo am pierdut jocul. La Viena la fel. Nu puteam să continui așa, atunci am luat hotărârea”, a afirmat Lucescu în prima fază la fanatik.ro.

Mircea Lucescu a fost întrebat dacă a avut intenția de a-i scoate din primul „11” pe Răzvan Marin și Nicolae Stanciu.

Lucescu a continuat: „Cam asta s-a întâmplat, ca să fiu sincer, dar am vrut să o fac cu discreție, eleganță și respectul cuvenit.

Profitasem de faptul că a spus că-l doare, a ieșit din antrenament. Nu s-a antrenat joi și vineri. După jocul cu Moldova a făcut 5 minute, plus 3 minute. 8 minute, ăsta nu e antrenament. Iar vineri n-a făcut niciun fel de antrenament.

Sâmbătă s-a dus să facă RMN-ul, i s-a spus că mușchiul e în regulă, dar era o miozită de efort, adică se inflamează nervul între fibrele musculare și aia-ți dă durerea care poate să revină. Așa că am spus că nu o să joace”.

Lucescu a completat: „Bine, Stanciu s-a accidentat, nu era… Dar Stanciu trebuie să revină. Trecerea de la Arabia Saudită… Pe el l-a dat mult în spate Arabia Saudită, randamentul lui a scăzut.

Nu întâmplător din momentul în care a început Liga Națiunilor și până acum n-a mai dat o pasă de gol, un gol. Eu îl aștept, sper ca campionatul Italiei să îl ridice. Nu e ușor să intri în alt format, e foarte greu. Atunci, eu trebuia să fac o alegere.

Stanciu s-a accidentat. Nu se accidenta, revenea, dar tot nu juca! Eram hotărât să nu joace. Asta era concluzia mea, nu că au fost vinovați, dar pentru că noi am pierdut mijlocul terenului în acel meci. Nu mi s-a mai întâmplat.

În septembrie anul trecut, am trecut de la 30 și ceva la sută controlul jocului la 70% cu Bosnia, iar dintr-o dată ne-am dus la 40% cu Cipru. Nu am reușit să mai ținem mingea. Unde se ține mingea? La mijlocul terenului și în apărare. A plecat de la portar, de aia l-am și scos (n.r. – pe Horațiu Moldovan). Le interzisesem categoric să joace cu mingi lungi în meciul ăla”.