Mircea Lucescu știe exact cum va juca Austria cu România! Un titular s-a accidentat și selecționerul a răbufnit la conferința de presă: „Căutați polemici, e de ajuns!”

Mircea Lucescu (80 de ani) a prefațat meciul România – Austria, din etapa a 6-a Grupei H din preliminariile lui CM 2026. Selecționerul a vorbit despre accidentarea lui Răzvan Marin și a răbufnit, din nou, la adresa jurnaliștilor.

Mircea Lucescu și-a făcut temele pentru România – Austria

Răzvan Marin e indisponibil pentru meciul dintre România și Austria, programat duminică, 12 octombrie, de la ora 21:45. Din acest motiv, Mircea Lucescu l-a convocat de urgență pe Adrian Șut.

„Nu există altă soluție decât Răzvan să nu joace, nu s-a antrenat toată săptămâna, m-aș bucura să nu fie ceva care să-l țină departe de teren.

Cel mai important lucru este să se refacă, nu forțez niciodată jucătorii, înseamnă că e o ruptură microfibrilară, vom vedea, m-aș bucura să nu fie foarte grav.

Au un avantaj foarte mare (n.r. – austriecii), pentru că noi trebuie să încropim o echipă de la meci la meci din cauza accidentărilor, accidentări care au apărut pentru că au jucat puțin. E foarte greu atunci când trebuie să joace un meci întreg, 11 kilometri trebuie să alerge.

Noi am avut foarte mulți cu accidentări repetate. Știm foarte bine că ei nu pot să-și schimbe traiectoriile de joc, organizarea, trebuie să îi anticipăm și să profităm de slăbiciunile lor.

Dacă vom știi să ne apărăm bine, atunci putem spera la un rezultat bun”, a declarat Mircea Lucescu, la conferința de presă premergătoare jocului cu Austria.