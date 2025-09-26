Mircea Lucescu surprinde din nou: Lisav Eissat, convocarea-surpriză la națională pentru dubla cu Moldova și Austria

Mircea Lucescu a surprins înaintea meciurilor naționalei României cu o convocare inedită. Antrenorul a anunțat oficial că Lisav Naif Eissat, un fundaș central în vârstă de doar 20 de ani de la Maccabi Haifa, va face parte din lotul final pentru dubla cu Moldova și Austria, urmând să debuteze în tricoul „tricolor” în amicalul cu Moldova.

Eissat, născut în Israel, dar cu dublă cetățenie română și israeliană, a jucat anterior pentru naționalele de tineret ale Israelului. Acum, el a decis să reprezinte România. Mircea Lucescu l-a prezentat ca pe un jucător cu calități formidabile, remarcându-i evoluțiile bune în Conference League și dorința puternică de a juca pentru România. Chiar a purtat discuții cu el și familia sa, care își dorește ca Lisav să se integreze în echipa națională.

„(n.r. De unde a apărut Lisav Eissat?) Noi îl urmărim! E un jucător care își dorește enorm de mult să vină și să joace pentru echipa României. Curelea și cei de la echipa de tineret țineau în permanență legătura cu el. Eu am vorbit cu el, cu părinții, cu tatăl. Vor să vină în România!

Este un jucător foarte bun, în Conference League a jucat foarte bine cu Rakow și Torpedo, are niște calități formidabile. Are numai 20 de ani, e un băiat cu caracter frumos.

E foarte important când un jucător își dorește să joace pentru culorile echipei naționale, iar el își dorește foarte mult. Îl vom folosi cu siguranță în meciul cu Moldova! Ar putea să îl cheme după imediat și țara lui, Israel”, a declarat Mircea Lucescu potrivit fanatik.ro.

Pe lista preliminară anunțată de Lucescu se regăsesc 22 de stranieri convocați pentru meciurile din octombrie, printre care portari, fundași, mijlocași și atacanți cu experiență în campionate europene importante. Convocarea lui Eissat evidențiază dorința antrenorului de a aduce în echipă tineri talentați și motivați, gata să susțină cu succes naționala României în drumul spre Campionatul Mondial 2026.