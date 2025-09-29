Mircea Lucescu susține că Vladislav Blănuță va rămâne la Dinamo Kiev în ciuda scandalului cu suporterii ucraineni

Vladislav Blănuță, atacantul de 23 de ani transferat recent de la FCU Craiova la Dinamo Kiev pentru 2,6 milioane de euro, a început cu stângul aventura în Ucraina, fiind acuzat că ar fi distribuit pe TikTok materiale pro-ruse. Deși fanii ucraineni nu îl iartă, Mircea Lucescu, fost antrenor la Dinamo Kiev, este convins că Blănuță nu va fi dat afară.

Lucescu a declarat că frații Surkis, conducătorii clubului, sunt oameni corecți și îl vor apăra pe atacant chiar dacă a greșit, iar presiunea suporterilor este o provocare cu care se confruntă orice jucător sau antrenor.

„În niciun caz. Dinamo Kiev e un club extrem de serios. Frații Surkis sunt oameni de o corectitudine exemplară. Îl vor apăra până la capăt, după greșeala pe care el a făcut-o. E sub presiunea suporterilor. Și eu am fost sub presiune.

Cât am fost eu la Șahtior Donețk, au schimbat vreo 12 antrenori. Suporterii nu au uitat lucrul ăsta. Te țin într-o presiune permanentă. Singurul lucru pe care trebuie să îl facă e să marcheze goluri. Nu îl dau afară. Timpul le aranjează pe toate.

Clubul îl va apăra cu siguranță. E un club serios, cu o tradiție și o experiență fantastică”, a spus Mircea Lucescu, potrivit fanatik.ro.

Susținerea față de Blănuță vine și din partea președintelui clubului, Igor Surkis, care a asigurat că Blănuță este și va rămâne fotbalistul Dinamo Kiev și nu se ia în calcul vreo altă opțiune. Surkis a adăugat că o parte din suma transferului a fost deja plătită către FCU Craiova și că Blănuță este un fotbalist valoros de care echipa are nevoie.