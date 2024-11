Mircea Lucescu, un nou atac la CSA Steaua: „E normal ca lumea să țină cu FCSB, ne reprezintă în Europa! Cealaltă joacă cu vreo echipă comunală”

Mircea Lucescu a numit-o în repetate rânduri pe FCSB „Steaua”, iar afirmațiile sale i-au nemulțumit pe oficialii clubului care evoluează în prezent în al doilea eșalon al fotbalului românesc. Ba mai mult, selecționerul României a fost amenințat că va fi dat în judecată.

Mircea Lucescu, replică pentru oficialii CSA în scandalul Steaua – FCSB: „Nu poți să dai la o parte istoria”

Mircea Lucescu este într-un conflict deschis cu clubul Steaua, după ce a numit-o așa în mai multe rânduri pe FCSB, formația patronată de Gigi Becali.

Selecționerul României a fost amenințat că va fi dat în judecată, iar Florin Talpan a lansat și el un atac la adresa antrenorului de 79 de ani.

Mai mult decât atât, Marius Lăcătuș a avut și el un atac devastator asupra lui „Il Luce” și a transmis în repetate rânduri că selecționerul trebuie dat în judecată pentru a se pleca de undeva în acest scandal Steaua – FCSB, pentru ca lumea să înțeleagă care e adevărata Steaua.

Dănuț Lupu și Bănel Nicoliță s-au arătat amuzați de atacul lui Florin Talpan și chiar au subliniat că nu pot critica în felul acesta cel mai mare antrenor român din istorie. Chiar și Mihai Stoica a publicat un comunicat pe Facebook, prin care l-a ironizat pe juristul CSA.

Acum, Mircea Lucescu a venit cu o replică în acest context, iar antrenorul naționalei României a declarat că istoria este cea care contează și continuitatea.

„Nu are niciun rost, este instinctiv. Este greu să-ți vină FCSB. Eu 50 de ani am jucat contra Stelei. Eu țineam cu CCA-ul foarte tare, apoi am devenit dinamovist, iar mai apoi m-am atașat de Rapid. Eu am apărat ideea de continuitate și nu poți să dai la o parte istoria. Fanii sunt steliști, toți țin cu Steaua.

E normal să țină cu FCSB, pentru că oferă satisfacție și ne reprezintă în Europa, nu cealaltă care joacă cu vreo echipă comunală. Toți oamenii vor să facă parte din succes.

Mi-a venit normal să spun, niciun moment nu m-am gândit să fac o diferențiere dintre Steaua și FCSB. Așa cum a zis și Iordănescu că e Steaua lui Gigi Becali. E adevărat, este FC Steaua București, este Steaua lui Gigi Becali, dar este Steaua suporterilor.

Încerc să atrag atenția că nu putem să uităm istoria noastră. Eu nu țin cont că am fost dinamovist, eu respect toate echipele românești. Așa ar trebui să fie interpretate, nu că am o invidie”, a declarat Mircea Lucescu la .