Mircea Lucescu: „Va fi foarte greu cu Moldova”

Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că meciul amical cu Republica Moldova va fi foarte greu, el menţionând şi că tricolorii au fost afectaţi de numeroase accidentări. Tehnicianul este de părere că partida de miercuri “încurcă foarte tare”, ajutând “doar în sensul că dăm altor jucători posibilitatea să joace”.

“Va fi un meci foarte greu cu Moldova. Puteau să câştige meciul în Italia. Am văzut şi meciul cu Israel. Nu putem să plecăm de la ideea că intrăm în teren şi câştigăm meciul. Mâine jucăm cu o echipă… niciun jucător cu a jucat cu celălalt până acum. Niciodată. Şi în două zile trebuie să facem lucrul ăsta, trebuie să-i facem să gândească în aceeaşi direcţie, să vorbească aceeaşi limbă, să se susţină, să-şi pună în valoare calităţile individuale. Noi neglijăm un singur lucru. Vorbim de echipa care a fost, de grupul care a fost. 16 jucători din lotul care a fost nu au mai jucat. Opt cu accidente pe o perioadă lungă, alţi şase cu accidente repetate, alţii care au jucat mai puţin: Răzvan Marin, Man. Într-o perioadă în care aveam nevoie ca aerul de ei. Alţii care au schimbat echipele. Jucăm cu echipe… Austria de şapte ani joacă cu acelaşi lot de jucători”, a spus Lucescu.

“Noi am pierdut cei mai buni jucători în perioada asta. Jucători cu lungă durată au fost Drăguşin, Moruţan, Racoviţan, Olaru, Mihăilă, Screciu, Coman, Cicâldău. Jucători cu repetate accidentări au fost Bîrligea, Drăguş, Ianis, Bancu, Şut. Într-n campionat ai 40 de jucători la dispoziţie. Dacă din 40 se duc 16… Începem să facem o reconsiderare a prezenţei la naţional, încercăm să construim o echipă şi pentru viitor. Este absolut necesar. Lumea să înţeleagă bine de tot, nu mai suntem aceiaşi ca acum un an. Când am început să pierdem jucători m-am bazat pe jucători de la Steaua, că erau mai omogeni. O echipă naţională se construieşte cu dificultate”, a adăugat el.