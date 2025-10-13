Mircea Lucescu vorbește despre fotbalistul care a făcut un sacrificiu in meciul cu Austria

La conferința de presă care a urmat victoriei cu Austria (1-0), selecționerul Mircea Lucescu a dezvăluit că Andrei Burcă a insistat să joace deși se confruntă cu probleme familiale în această perioadă.

„Burcă trebuie felicitat. A jucat în nu cea mai favorabilă condiție psihologică. Soția a avut o problemă. La ora 17:00, discutând cu el, l-am întrebat dacă poate să facă asta. Mi-a spus «Da, pot să joc!». Și a făcut-o.

Asta trebuie apreciat, nu alte polemici care nu ajută nimic! Îmi pare rău că trebuie să fac asta. La noi, rețelele de socializare sunt rețele de injurii. E incredibil. Am văzut că s-a scris că m-am certat cu Răzvan Marin, nu e adevărat! Raportul meu cu jucătorii a fost mereu onest”, a afirmat Lucescu, atingând și subiectul disponibilității lui Răzvan Marin.