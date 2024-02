Mircea Lucescu vorbește despre o fuziune dintre CSA Steaua și FCSB

Mircea Lucescu crede că, într-un final, CSA Steaua și FCSB se vor uni. „Il Luce” susține că acest scandal diminuează valoarea acestor două echipe și crede că cel mai bine ar fi să fuzioneze pentru a nu mai exista discuții pe subiectul cine e continuatoarea Stelei.

„Un meci bun (n.r. FCSB – Farul). Două echilibrate, sigur una cu jucători superiori la nivel valoric… Steaua. (Este FCSB) Eu aşa îi spun, Steaua. Se va ajunge la un moment dat la ideea de a se avea o singură echipă. Dinamo e un exemplu negativ acum, s-a ajuns şi aici la împărţirea suporterilor.

Nu ştiu cum, se va ajunge la o înţelegere. Nu se poate, în felul ăsta diminuăm din valoarea echipelor noastre când nu ne concentrăm într-o singură direcţie. E dificil!

Ofsaidul nu se justifică, primul care a atacat mingea era în careu un metru. Eu zic că a dat în compensaţie. Una peste alta, cred că rezultatul este echitabil. Şi eu mă aşteptam la mai mult. Se vedea că jucătorii au jucat cu presiunea punctelor şi au făcut greşeli copilăreşti”, a declarat Mircea Lucescu, la Digi Sport.

Raul Rusescu, fostul atacant al celor de la FCSB, crede cu tărie că adevărata Steaua e echipa lui Gigi Becali, nicidecum clubul MApN.

„Steaua este echipa care joacă în prima ligă şi echipa care nu a retrogradat niciodată şi nu a jucat în liga a doua. Este Steaua la care este acelaşi patron din 2001-2002, nu s-a schimbat patronul.

Nu l-am certat pe Adi Popa. Noi, generaţia pe care a avut-o Reghecampf, am rămas prieteni între noi. Unii mai apropiaţi, alţii mai depărtaţi. Dar noi, dacă ne întâlnim, vorbim şi suntem prieteni. Eu pot să îi respect părerea lui Adi Popa, fără vreo problemă. L-am întrebat: ‘Când ai fost în tribună, la Steaua – Valencia, cine era patron?’. Şi eu eram fan, dar ai mei nu aveau şansă să mă aducă la meciuri.

Eu am părerea mea, Steaua lui Gigi Becali este Steaua Bucureşti. Simplu! Punct! Toţi oamenii normali, cu care m-am întâlnit pe stradă, niciunul nu mi-a spus că CSA e Steaua, absolut niciunul, de la copii şi până la adulţi.

Eu am jucat la Steaua toată perioada mea, am câştigat campionate cu Steaua, mă bucur că am făcut-o şi sunt împăcat”, spunea Raul Rusescu la „Un Podcast”.