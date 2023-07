Mircea Rednic a răbufnit după eșecul cu FC Hermannbstadt: „Facem greșeli d-astea… La corner, iar am dormit”

UTA a pierdut meciul din deplasare cu FC Hermannstadt, 1-2, deși conducea la pauză, și are un singur punct după 3 etape.

„Sunt supărat că facem greșeli d-astea…”, recunoaște Mircea Rednic

La finalul partidei, antrenorul Mircea Rednic a luat la țintă tot ce a prins în cale: sistemul VAR, arbitrii și proprii jucători.

„Trist, dureros. Iar am condus, am avut o repriză foarte bună, am început bine și a doua repriză. A apărut acel penalty, nimeni n-a știut ce a fost. Domnul Barbu a spus că a fost henț.

A venit din VAR. Tot din VAR ar fi trebuit să vină și când i-a dat lui Dumitrașcu un cot, cred că atunci dormeau, erau la o cafea, erau la un ceai. Sunt dueluri, se mai împing, se mai lovesc, la noi, imediat se vede.

Sunt supărat că am luat golul doi identic cu cel de acasă, de la Arad. Corner, iar am dormit. Din nou faze fixe, păcat. Cred că meritam cel puțin un egal.

E greu când, pe un joc bun, îți vine așa un penalty… S-a schimbat soarta unui meci. Am pierdut trei puncte nemeritat, dar se vede o îmbunătățire, jucătorii noi s-au integrat.

Sunt supărat că facem greșeli d-astea… Mai ales la fazele fixe. Ok, penalty-ul s-a dat, dar ai corner, cu marcaj… Trebuie să fii mai atent la fazele astea.

Totuși, sunt realist, mai mult nu putem. Am venit cu șapte rezerve, nu-i ușor, nu am foarte multe soluții. Ne mișcăm cam greu”, a declarat Mircea Rednic.